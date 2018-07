A dupla Valdivia e Daniel Carvalho foi aprovada pela torcida

SÃO PAULO - Torcida do Palmeiras e Felipão aprovaram a presença de Valdivia e Daniel Carvalho juntos, mas o treinador já avisou que a dupla será vista em poucos jogos. No clássico do próximo domingo com o Corinthians, pelo Paulistão, por exemplo, apenas um deles será titular. Para Felipão, o time ganha qualidade no meio de campo e no ataque com os dois meias, mas perde um pouco na marcação. "Marcar não é a característica deles. É difícil pedir para eles acompanharem lateral."

De acordo com o treinador, o mais interessante da partida de ontem, além da vitória, foi observar como o Palmeiras joga com Daniel e o chileno juntos. "A qualidade técnica deles nunca é discutível. A questão é o posicionamento quando não temos a bola e isso tem de ser acrescentado a um ou outro. Só com o trabalho e em determinados jogos é que podemos jogar dessa forma. Em outros jogos, nem pensar", comentou. "Eu vou compor o time com o que achar interessante para aquele jogo. Dependendo do posicionamento do adversário, tenho de ter estrutura para suportar a pressão."

Felipão não gostou nada da arbitragem de Flavio Rodrigues de Souza, mas manteve o bico calado para não sofrer punições. E aproveitou para fazer uma ameaça, prometendo uma revelação sobre o tema. "Daqui a alguns dias terei uma história boa para contar para vocês (jornalistas). Será uma bombinha, esperem para ver."