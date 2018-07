'A equipe está acima do que eu esperava', diz Tite após o 1 a 0 no final

Com a vitória suada sobre o Oeste na noite deste sábado, o Corinthians chegou aos 17 pontos e disparou na liderança do Grupo D - está seis pontos à frente do Água Santa, o vice-líder. Invicto, o Corinthians também está no topo da classificação geral, com cinco vitórias e dois empates. Para o técnico Tite, esse retrospecto está acima do que ele esperava para o início da temporada, com a reconstrução da equipe após a saída de seis titulares.

"A equipe está construindo os resultados. Não é sorte. Está um pouco acima do que eu esperava", afirmou o treinador em entrevista coletiva na Arena Corinthians.

A vitória conquistada no final da partida está inserida em uma sequência de jogos dramáticos. Contra São Bento e Ferroviária, o time só conseguiu o resultado no fim do jogo. Para o técnico Tite, a equipe está em formação. Ela tem um espaço de crescimento, entrosamento e aprendizado. Pressão também aprendizado. É importante manter nível de concentração", afirmou o treinador.

Na quarta-feira, o Corinthians vai enfrentar o Santa Fe pela Libertadores na Arena Corinthians. "Cada jogo é um teste diferente; cada treino é um teste. É um outro torneio, diferente, com novas dificuldades", disse o técnico Tite.