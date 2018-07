'A Espanha voltará mais forte', promete Sergio Ramos

"O importante não é cair, mas saber se levantar. Voltaremos mais fortes e devolveremos o orgulho de ser campeões", escreveu o defensor do Real Madrid nesta quarta-feira, em sua conta oficial no Twitter. Na terça-feira, o meio-campista Andrés Iniesta e o lateral-esquerdo Jordi Alba também usaram a rede social, mas para se desculpar com a torcida espanhola pela campanha. A Espanha não caía na fase de grupos de uma Copa desde 1998.

O Mundial de 2014 foi o terceiro disputado por Sergio Ramos, que é convocado pela seleção principal da Espanha desde 2005. Lateral-direito de origem, ele foi o titular da posição no título europeu de 2008 e no Mundial de 2010. Depois da Copa de quatro anos atrás, ele passou a formar dupla de zaga da seleção com Piqué, no lugar de Puyol.