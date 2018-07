À espera da chegada de Cuca, elenco do Palmeiras folga no fim de semana

À espera do primeiro contato com o novo treinador - ou reencontro para alguns jogadores -, Cuca, o elenco do Palmeiras ganhou folga neste fim de semana. O grupo só se reapresenta na Academia de Futebol, na Barra Funda, na próxima segunda-feira, quando retomará a preparação para a estreia do clube no Campeonato Brasileiro, dia 14, às 16 horas, contra o Vasco, no Allianz Parque.

Os jogadores viveram uma semana conturbada, na qual sofreram a primeira derrota na Copa Libertadores - 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, na Bolívia, na quarta passada - e viram o treinador Eduardo Baptista ser demitido na última quinta.

A derrota detonou a insatisfação da diretoria - acompanhada por grande parte da torcida palmeirense - após a eliminação da equipe nas semifinais do Campeonato Paulista para a Ponte Preta.

Mesmo a vitória tida como heroica contra o Peñarol, em Montevidéu - 3 a 2, de virada -, depois da confusão e da violência na saída do time do gramado e problemas com torcedores nas arquibancadas do estádio Campeón del Siglo, não foi suficiente para amenizar a frustração com o trabalho do técnico. A explosão de Eduardo Baptista na entrevista coletiva após a polêmica partida também não teria agradado a cúpula do time.

A série de episódios resultou na saída de Eduardo Baptista após cerca de quatro meses de trabalho e 66% de aproveitamento com a equipe - foram 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 23 jogos à frente do Palmeiras. A queda abriu espaço para o retorno de Cuca, campeão brasileiro do ano passado com o clube e idolatrado pelos torcedores.

A dona da principal empresa patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira, comemorou a volta do comandante em um vídeo publicado na sua conta na rede social Instagram. "Agora é oficial. Está confirmado: Cuca de volta ao nosso Verdão. A torcida, a nação palmeirense está extremamente feliz, como eu também. Cuca, te desejo toda felicidade do mundo aqui no Palmeiras. E que venham com você muitas vitórias e muitos títulos", exaltou a empresária.

Cuca assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2018. Em uma nota publicada no site oficial do clube, ele externou a alegria por retornar. "É com muito prazer e satisfação que confirmo o meu acerto com o Palmeiras. Como é de conhecimento de todos, eu fui obrigado a interromper a trajetória após o ciclo vitorioso do ano passado para conseguir atender a questões particulares, de ordem pessoal e familiar. Chegarei com muita energia e força de trabalho, ciente de que o grau de exigência será ainda maior dessa vez", projetou o treinador.