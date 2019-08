À espera da Copa do Brasil, lateral do Inter minimiza má fase do Cruzeiro

A sequência de dez jogos sem vitória do Cruzeiro no Brasileirão não impressiona o Internacional, rival do time mineiro nesta quarta-feira, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Para o lateral-esquerdo Uendel, a má fase do adversário não deve influir no resultado do confronto válido pela outra competição nacional.

"A equipe do Cruzeiro é muito experiente, sabe jogar este tipo de confronto e tentarão tomar o domínio da partida. Essa questão de não vir tão bem no Brasileiro some rapidamente quando o árbitro apita. Como é semifinal de Copa do Brasil, o time vai dar tudo em casa, vão pressionar", comenta o jogador.

Mesmo assim, Uendel acredita que o Inter tem condições de aproveitar a má fase do rival. "Nós também temos uma equipe experiente e temos que tentar tirar proveito dessa situação da melhor forma possível", projetou, sem antecipar a estratégia da equipe gaúcha para o jogo.

O lateral também não acredita que a pressão da torcida deve abalar o Cruzeiro no Mineirão. "Se fosse no Brasileirão, em que eles estão lá em baixo, poderia haver uma pressão maior do torcedor. Na Copa do Brasil a torcida vai entender que o confronto não se decide na primeira partida. Acho difícil haver tanta impaciência da torcida, e o time é muito experiente", aposta o jogador do Inter.

De acordo com o defensor, o time gaúcho deve abordar este confronto da mesma forma em que jogou contra o Palmeiras, nas quartas de final. "O parâmetro melhor fora de casa é o jogo contra o Palmeiras, por se tratar de um adversário brasileiro e com algumas semelhanças em relação ao Cruzeiro. Sabíamos que eles tomariam a iniciativa, mas que dificilmente definiriam na primeira partida. Temos de ser inteligentes. Estamos tranquilos e focados."

Contra o Palmeiras, em São Paulo, o Inter foi derrotado por 1 a 0. Na volta, em casa, devolveu o placar e levou a melhor também nos pênaltis.