À espera de Abel, Flu fará intertemporada em Teresópolis

O centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será a casa do Fluminense durante esta intertemporada. O grupo fica lá até a estreia no Brasileirão, no domingo, dia 22, contra o São Paulo, em São Januário.

Em Teresópolis, o elenco será acompanhado de perto, em tempo integral, pela comissão técnica, que planeja aprimorar o grupo física, técnica e taticamente. "A Granja Comary nos dá ótimas condições de concentração e treinamento. Essa iniciativa é muito válida e trará bons resultados", ressalta Enderson Moreira, que segue como treinador do Flu até a chegada de Abel Braga.

O comandante tricolor quer o grupo concentrado para começar bem o Brasileirão em busca do bicampeonato. "O fundamental é o foco. Todos precisam estar focados nessa preparação e entenderem a importância dessa fase. No início, temos que conseguir as vitórias para darmos tranquilidade ao Abel, quando ele chegar", afirmou.

A função de preparar o grupo para a chegada de Abel Braga é vista como prioritária por Enderson. "Esse contato com o Abel foi muito produtivo. Ele me deu muita liberdade para trabalhar nesse período. Evidentemente, estamos colocando em prática um planejamento, um pensamento maior. Tem sido tranquilo porque o Abel tem uma carreira vitoriosa. Ele ganha muitos títulos e, acima de tudo, faz trabalhos consistentes" completou.

Com Abel, chega uma nova comissão técnica. Por isso, Ronaldo Torres, antigo preparador físico da equipe, já deixou o clube de forma amigável. "Agradeço ao Ronaldo Torres por tudo o que fez pelo Fluminense, como preparador físico e como pessoa, honrando o nome do clube. As portas ficam abertas para ele, que tem sua competência mais do que comprovada por esta carreira vitoriosa" disse o presidente Peter Siemsen.