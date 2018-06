À espera de anúncio do São Paulo, Valdívia se despede do Atlético-MG

O meia-atacante Valdívia, que estava no Atlético-MG emprestado pelo Internacional desde a temporada passada, publicou nesta quarta-feira uma mensagem de despedida do time mineiro em seu perfil no Instagram. O atleta já trabalha na parte interna do CT do São Paulo na Barra Funda, onde aguarda ser anunciado em breve como sexto reforço do clube para 2018.

"Foram alguns meses juntos e muitos momentos marcantes", escreveu Valdívia. "Obrigado, Atlético, pela oportunidade e pela sequência que me deu em 2017. Obrigado, Massa do Galo forte e vingador. Sigo em frente, mas com vocês no coração."

Contratado por empréstimo de um ano junto ao Internacional em maio de 2017, Valdívia fez 33 jogos com a camisa do Atlético-MG e marcou dois gols. Ele terminou o último ano em alta com o técnico Oswaldo de Oliveira, sendo titular, mas perdeu espaço na equipe no começo da temporada 2018.

No São Paulo, Valdívia disputará posição no meio-campo com Nenê, Cueva e Shaylon. Se anunciado ainda nesta quarta-feira, deve estar junto com a deleção no estádio do Morumbi para o jogo contra o Bragantino, às 21h45.

O jogador deve estar à disposição para estrear pelo São Paulo no dia 15, contra o Ituano, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Antes dele, o clube havia se reforçado com Jean, Diego Souza, Anderson Martins, Nenê e Tréllez.