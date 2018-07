À espera de chance, Gabriel Xavier exibe confiança no Cruzeiro

"Eu venho trabalhando muito forte e conquistando meu espaço devagar. Com o decorrer do tempo, eu posso conquistar meu espaço aqui sim. Acho que a minha prioridade é conquistar o meu espaço aqui no Cruzeiro. Se eu vir que tenho essa oportunidade, vou procurar agarrá-la da melhor forma possível para seguir entre os titulares. Trabalho para que, quando a oportunidade apareça, esteja preparado" disse.

Caso ganhe uma chance no próximo compromisso do Cruzeiro, Gabriel Xavier enfrentará um time que atuou nas divisões de base, o São Paulo, que será o adversário do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores, com o primeiro jogo marcado para 6 de maio, no Morumbi. E o meia admite que esse reencontro será uma motivação especial.

"Enfrentar um time grande é sempre um sabor especial, passei grande parte da minha vida lá dentro. Agradeço ao São Paulo pelo que tenho hoje. Passei boa parte da minha vida lá, mas acho que esse grupo está no caminho certo, vem se acertando. Estamos preparados para fazer um bom ano aqui no Cruzeiro" finalizou.