À espera de chances na seleção, Cássio e Weverton querem mostrar serviço no dérbi

Os goleiros Cássio, do Corinthians, e Weverton, do Palmeiras, não se enfrentam neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, apenas como adversários no âmbito clubístico. Os dois são concorrentes também na seleção brasileira. Às vésperas de uma nova convocação do técnico Tite, os colegas de posição querem mostrar serviço para serem chamados para os amistosos de setembro contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos.

Os dois goleiros menos vazados deste Brasileiro são pilares importantes dos dois times. Cássio é o jogador do Corinthians há mais tempo no elenco. Vitorioso no clube, é uma liderança importante para o elenco e muito respeitado pela torcida. Weverton chegou ao Palmeiras no ano passado. Começou como terceira opção, mas conquistou espaço e acumulou séries de partidas sem sofrer gols.

Em diferentes momentos, tanto Weverton como Cássio estiveram presentes em listas da seleção brasileira. O corintiano foi convocado para a última Copa do Mundo, na Rússia, e integrou também o grupo campeão da Copa América deste ano. Cássio esteve em ambos os torneios como terceira opção, atrás do titular Alisson e do substituto imediato Ederson.

Antes de ir dormir (classificado), o estagiário separou os dois gols do Love que garantiram a vitória do Timão no Uruguai. @DAZN_BRA #SóLove #VaiCorinthians pic.twitter.com/O6UOG4VNM9 — Corinthians (@Corinthians) August 2, 2019

Weverton chegou a defender a seleção brasileira quando ainda estava no Athletico-PR. Em 2016, foi titular na conquista do ouro nos Jogos do Rio e no ano seguinte, atuou em amistosos contra Argentina e Austrália, em Melbourne. Depois da vinda ao Palmeiras, o goleiro voltou a ter chances em listas do técnico Tite no começo deste ano, ao defender o Brasil em amistosos contra Panamá e República Checa, em março.

Apesar de não ter sido chamado para a Copa América, Weverton acabou citado por Tite ao fim da campanha. Na entrevista coletiva depois do título, o treinador mencionou jogadores de qualidade que precisou deixar fora da lista, por falta de vagas. O goleiro do Palmeiras foi um dos nomes listados, assim como Renato Augusto, Fabinho e Dudu, também do Palmeiras.

Ronaldo, atacante responsável por 30 gols do Verdão na década de 70, completa 73 anos hoje. Feliz aniversário, ídolo! #FamíliaPalmeiras pic.twitter.com/02EUEVemk6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 2, 2019

Por isso, a relevância do clássico é uma oportunidade para os dois mostrarem serviço em um momento em que a seleção brasileira prepara possivelmente uma renovação. Tite convoca a seleção brasileira no próximo dia 16 com a chance de aproveitar os amistosos para observar e testar novos nomes. Às vésperas dessa ocasião, Cássio e Weverton querem mostrar serviço.