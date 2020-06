À espera de cinema drive-in, Allianz Parque testa iluminação especial para estreia

O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, realizou neste domingo uma série de testes e ajustes para abrir as portas para um outro tipo de evento na quarta-feira. Em vez de shows ou jogos de futebol, a arena terá pela primeira vez uma sessão de cinema drive-in, ao estilo da década de 1950. O público verá as imagens do telão de dentro do carro. O gramado receberá cerca de 300 veículos para a exibição do filme clássico E.T.: O Extraterrestre, de 1982.

Durante o domingo os funcionários do Allianz Parque terminaram a instalação do novo sistema de iluminação e de decorações especiais para a sessão inaugural. Haverá um túnel com luzes para recepcionar os presentes e o telão que vai passar o filme ficará em um espaço onde normalmente é montado o palco para os grandes shows musicais. O local ganhou uma série de canhões de luz para criar um ambiente mais atrativo.

As sessões serão realizadas com uma série de cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Os veículos vão chegar ao estádio pela rua Padre Antonio Tomás, 72, e depois se acomodar por ordem de chegada e guardarem uma distância de dois metros entre si. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 120 e R$ 180. Caso alguém precise usar o banheiro, será necessário agendar horário. A compra de comidas e bebidas será por um aplicativo.

A série de filmes drive-in foi batizada de Arena Sessions e vai até 19 de julho. Além do filme E.T.: O Extraterrestre, a arena vai exibir outros clássicos como Pulp Fiction e Jurassic Park. Também estão previstos filmes infantis, shows musicais e apresentações de stand-up comedy.

O projeto é uma forma de o estádio amenizar a falta de eventos durante o ano de 2020. A pandemia cancelou diversas apresentações marcadas anteriormente, assim como interrompeu temporariamente o calendário do futebol.