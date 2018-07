À espera de Felipão, Palmeiras recebe o Paraná para tentar reação

Ainda em transição pela troca de comando, o Palmeiras tenta neste domingo, contra o Paraná, no Allianz Parque, estar em situação melhor quando for assumido pelo novo técnico, Luiz Felipe Scolari, nos próximos dias. O time entra em campo às 11h com a necessidade de conseguir com o apoio da torcida, a reação no Campeonato Brasileiro.

A derrota na última semana por 1 a 0 para o Fluminense, no Rio de Janeiro, significou mais do que somente o resultado negativo. O clube demitiu o treinador Roger Machado e começou uma nova fase de reorganização, com a vinda não só de Felipão, como também de dois auxiliares, já incorporados à rotina de trabalho.

Paulo Turra e Carlos Pracidelli acompanharam os últimos dias de atividades e realizaram as primeiras observações sobre o elenco. Ambos estava com Felipão na China e cuidam do processo de transição para o retorno do comandante ao Palmeiras após seis anos.

O treinador se apresenta ao clube nos próximos dias, após voltar de viagem para Portugal, e pode pegar o time em situação ruim na tabela caso não vença o Paraná. O Palmeiras começou a rodada oito pontos atrás do líder, o Flamengo, e sem atuações convincentes depois da parada da Copa do Mundo. O time empatou com o Santos, bateu o Atlético-MG por 3 a 2 com gol no último lance e perdeu para o Fluminense.

A missão de arrumar a equipe e preparar o elenco para a chegada de Felipão ficará com o interino Wesley Carvalho. O técnico do time sub-20 teve apenas dois dias de trabalho para preparar a escalação, que terá três novidades em comparação à última rodada.

O zagueiro Edu Dracena, expulso, e o volante Felipe Melo, com o terceiro cartão amarelo, terão de cumprir suspensão contra o Paraná. Thiago Martins e Thiago Santos, respectivamente, assumem as duas vagas. O lateral-direito Marcos Rocha sentiu dores musculares na quarta-feira e será poupado. Mayke entra no time. Com Borja ainda em recuperação, Willian será mantido no ataque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PARANÁ

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa, Dudu e Willian. Técnico: Wesley Carvalho.

PARANÁ: Thiago Rodrigues; Júnior, Cléber Reis, Renê Santos e Mansur; Leandro Vilela, Alex Santana e Nadson; Rodolfo, Silvinho e Carlos. Técnico: Rogério Micale.

Juiz: Wagner Reway (MT)

Local: Allianz Parque

Horário: 11h

Na TV: Pay-per-view