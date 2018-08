À espera de Felipão, Palmeiras testa alterações contra o Bahia

Na véspera da chegada do técnico Luiz Felipe Scolari ao Palmeiras, o time já pretende demonstrar nesta quarta-feira, contra o Bahia, pela Copa do Brasil, algumas características pretendidas pelo novo comandante. A equipe vai a Salvador, onde joga às 19h15, na Fonte Nova, disposta a deixar a classificação encaminhada para a vinda do treinador gaúcho.

Na abertura das quartas de final do torneio, o Palmeiras será dirigido pelo auxiliar técnico Paulo Turra. Companheiro de trabalho de Felipão nos últimos anos, o ex-zagueiro buscou armar a equipe de acordo com as preferências do colega. Por isso, implantou algumas mudanças, como a entrada do atacante Deyverson e um meio-campo com mais características de marcação.

O setor deve ser formado por Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés. Não terá, portanto, jogadores com característica exclusiva de criação, pois Gustavo Scarpa e Lucas Lima treinaram entre os reservas.

"O time já tem algumas mudanças, estão colocando a filosofia deles de trabalho. Já tem uma característica de jogo diferente. Gostam do centroavante, uma proteção. Fora algumas outras coisas táticas", disse o meia Moisés. O jogador revelou ter recusado uma proposta do futebol egípcio para continuar no Palmeiras.

Felipão começou a participar do cotidiano do clube logo após ter sido contratado. De Portugal, onde passou os últimos dias, o técnico conversou com os auxiliares e no último fim de semana telefonou para o interino Wesley Carvalho para desejar boa sorte antes de ele enfrentar o Paraná.

O confronto com o Bahia será a primeira decisão de Felipão no comando do Palmeiras. O novo treinador terá a primeira definição de vaga daqui duas semanas, no Allianz Parque. Se avançar, a equipe estará na semifinal da Copa do Brasil e com o técnico mais perto do seu quinto título na competição.

O Palmeiras apresenta Felipão nesta sexta-feira. A estreia dele será domingo, contra o América-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X PALMEIRAS

BAHIA: Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Mena; Gregore e Elton; Edigar Junio, Zé Rafael e Vinícius; Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson. Técnico: Paulo Turra.

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Fonte Nova, em Salvador

Horário: 19h15

Na TV: SporTV