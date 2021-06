À espera de Jair Ventura, Chapecoense vence ABC e se aproxima das oitavas

A Chapecoense, ainda sem Jair Ventura, que irá substituir o demitido Mozart Santos, não teve problemas para vencer o ABC, por 3 a 1, nesta quarta-feira à tarde, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O resultado deixou o time catarinense perto das oitavas de final da Copa do Brasil.

Anselmo Ramon e Mike (2) fizeram os gols do clube catarinense, que foi comandado pelo auxiliar Felipe Endres. Wallyson anotou o gol dos potiguares, cobrando pênalti.

Com o resultado positivo, a Chapecoense poderá perder na próxima quarta-feira, 9 de junho, às 16h30, no Frasqueirão, em Natal (RN), por um gol de diferença que irá carimbar o passaporte. Ao ABC restará vencer por três ou mais gols de diferença para avançar direto. Se vencer por dois gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis. Não há gol qualificado na Copa do Brasil.

A Chapecoense tomou conta do primeiro tempo e não deu respiro ao ABC. Logo aos 9 minutos, Anselmo Ramon abriu o marcador para os catarinenses após receber cruzamento rasteiro de Busanello. Aos 21 minutos, Lima pegou bola rebatida e arriscou. Welligton fez boa defesa.

A Chapecoense seguiu em cima e ampliou aos 33 minutos. Assim como no primeiro gol, Mike aproveitou cruzamento rasteiro de Lima e mandou para as redes. Antes do intervalo, aos 39, Anselmo Ramon chutou e Welligton espalmou pela linha de fundo.

No segundo tempo, porém, o ABC acordou. Netinho assustou Tiepo em cruzamento venenoso e Wallyson fez o goleiro trabalhar em cobrança de falta. Aos 20 minutos, a rede finalmente balançou com Wallyson. O artilheiro diminuiu em cobrança de pênalti, marcado após Derlan colocar a mão na bola.

A Chapecoense, porém, não se intimidou e foi para cima. Ravanelli tentou e exigiu boa defesa de Wellington. Aos 24 minutos, Mike fez seu segundo gol ao aproveitar cruzamento de Anselmo Ramon. Ele cabeceou para as redes para festejar seu quarto gol em 2021. O ABC não esboçou reação e a Chapecoense soube segurar a vantagem.