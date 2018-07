À espera de nova chance, Gilberto mira boa atuação para se firmar no São Paulo

Artilheiro do São Paulo na temporada com quatro gols, Gilberto espera ganhar uma chance no time que enfrenta o Novorizontino, neste sábado, às 19h30, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista. A tendência é que o técnico Rogério Ceni coloque em campo um time com alguns reservas, já pensando no duelo de quarta-feira contra o PSTC, pela Copa do Brasil.

"A gente não sabe da escalação, deve ter mudanças, o Rogério preparou o time para isso e vamos procurar da melhor forma retribuir a oportunidade que está dando. Temos de ser ofensivos e melhorar ainda mais na defesa, pois precisar acertar isso", comentou Gilberto. "Eu quero ser titular todos os jogos, mas nosso elenco é qualificado e teremos substituições durante a temporada."

Desde a contratação de Lucas Pratto, o técnico Rogério Ceni sinalizou que o argentino deve ser seu titular, até porque foi um pedido dele um reforço deste porte e ainda pelo grande investimento do clube. Só que o comandante não pretende fechar as portas para os outros jogadores e Gilberto sabe que terá muitas chances nos campeonatos.

"O Pratto chegou, está bem, estamos felizes por ele, pois a gente precisa dos resultados. Temos de vencer para conquistar nossos objetivos que é sermos campeões. Os objetivos pessoais não podem ser colocados à frente disso. Eu quero jogar, claro, mas a gente se dá bem e sei que a concorrência é forte. Quando tiver oportunidade vou mostrar meu futebol e sei que ele estará feliz por mim se eu for bem", explicou Gilberto.