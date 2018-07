À espera de protesto, Corinthians reforça segurança em treino

À espera do protesto da Gaviões da Fiel, o Corinthians reforçou a segurança do CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira. Há viaturas policias até mesmo dentro do centro de treinamento. Também houve aumento no número de seguranças particulares do clube. A entrada dos jornalistas ao treino também está sendo controlada. Tudo para evitar tumulto após a eliminação do time na Copa do Brasil diante do Atlético-MG.

Os jogadores do Corinthians chegaram um pouco mais cedo do que o habitual, como foi pedido - o treino começou às 9h30. Depois, os atletas foram ao campo para dar sequência aos trabalhos de preparação para a partida deste domingo contra o Internacional, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O protesto da principal torcida organizada do clube está marcado para começar às 11 horas. A Gaviões da Fiel confirmou a "concentração" às 10 horas na sede da torcida, no bairro do Bom Retiro.

Após a derrota para o Atlético-MG por 4 a 1, na última quarta-feira, no Mineirão, e a eliminação do time paulista da Copa do Brasil, a Gaviões exige a saída do técnico Mano Menezes. O presidente Mário Gobbi, porém, pediu tranquilidade e prometeu manter o treinador no comando do Corinthians até o fim do seu contrato, em dezembro. O Corinthians construiu um placar agregado nas duas partidas de 3 a 0, mas sofreu a virada para 4 a 3.