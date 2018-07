À espera de semifinal, Inglaterra troca treino com bola por sessão de yoga

Relaxada um dia depois de vitória por 2 a 0 sobre a Suécia, pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Samara, a seleção inglesa trocou os treinamentos em campo por uma sessão de yoga neste domingo. O registro em vídeo foi divulgado pelo Twitter da seleção inglesa.

"Tudo calmo na concentração dos Três Leões", diz a legenda da publicação, com menção ao apelido da equipe nacional da Inglaterra. Campeões do mundo em 1966, quando sediaram o Mundial daquela edição, os ingleses voltarão a disputar uma semifinal após 28 anos e alcançaram essa fase apenas pela terceira vez na história do torneio.

Autor de um dos gols da vitória sobre a Suécia, o zagueiro Harry Maguire lembrou antes do Mundial, em post no Instagram, que, há dois anos, durante a Eurocopa de 2016, ele viajou para assistir jogos da seleção inglesa na França. O defensor foi convocado pelo técnico Gareth Southgate pela primeira vez em agosto de 2017.

"Estou satisfeito pelo gol, mas a vitória é o mais importante. Era o que queríamos alcançar e conseguimos", disse Maguire após o jogo à rede de televisão britânica BBC. Além da convocação para disputar o Mundial, o zagueiro ganhou a confiança do treinador para ser titular no esquema de jogo com três zagueiros e se tornar uma arma ofensiva nas bolas paradas.

"Estava ansioso por vê-lo em alto nível porque sabia que ele podia fazer isso, mesmo que ele mesmo duvidasse de si. Maguire controla a bola como um dos melhores zagueiros do torneio e está ganhando confiança. Temos feito gols de bola parada graças ao trabalho dele", analisou Southgate após a partida.

A Inglaterra voltará a campo para enfrentar a Croácia pela semifinal da Copa do Mundo. O jogo vai ser disputado no Estádio Luzhniki, em Moscou, às 15 horas (de Brasília) desta quarta-feira.