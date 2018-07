À espera de Tite, Corinthians vai atrás de reforços para 2015

Enquanto costura o acordo para o retorno de Tite, o Corinthians tem uma série de jogadores “apalavrados” para a próxima temporada. Os reforços só devem ser confirmados após o anúncio do técnico. O nome de maior impacto é o do volante Cristian, ex-Fenerbahce. A contratação, antigo sonho da diretoria, virou realidade porque ele estava livre no mercado e não defendia o clube turco desde agosto.

Os outros atletas que negociam com o Corinthians são coadjuvantes e chegam para compor elenco. São os casos de Edilson, lateral-direito que estava no Botafogo, e do atacante Leandro, que marcou dez gols pela Chapecoense no Brasileirão. “Estão apalavrados, mas não existe nenhum jogador fechado, vamos aguardar o desfecho do treinador”, disse o candidato a presidente da situação Roberto de Andrade, em entrevista à Rádio Transamérica.

Nenhum deles assinou contrato com o Corinthians. O goleiro Danilo, também da Chapecoense, é outro que negocia com o clube. O Cruzeiro também tentou contratar o jogador. Mesmo que feche com todos esses atletas, o clube pretende contratar ao menos mais um zagueiro. A ideia dos dirigentes é confirmar as negociações depois do acerto com Tite. O empresário do treinador negocia o contrato com os dirigentes.

Tite continua em Porto Alegre e já autorizou seu empresário a negociar com dirigentes do Corinthians. O desfecho da negociação pode acontecer até sexta – o anúncio oficial vai acontecer no máximo até segunda-feira. O retorno do treinador está próximo. Nesta semana, o Internacional praticamente saiu da disputa. Gilmar Veloz, empresário de Tite, discute com dirigentes do Corinthians salários e premiações em caso de título da Libertadores.

GUERRERO

A renovação de contrato do atacante continua travada. O Corinthians não aceita pagar R$ 18 milhões de luvas ao jogador. Dirigentes admitem que, se não houver acordo, o atacante vai ter de cumprir seu contrato, que termina em julho.