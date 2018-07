À espera de Welliton, Celta vence o Granada fora No mesmo dia em que acertou a contratação do atacante Welliton, que no ano passado passou por São Paulo e Grêmio, o Celta se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento ao vencer o Granada, por 2 a 1, nesta sexta-feira, fora da casa, na abertura da 22.ª rodada do Campeonato Espanhol.