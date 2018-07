À espera do adeus de Ronaldo, Corinthians só empata

O Corinthians segue invicto no estadual, mas perdeu a chance de entrar no G-4. Com 13 pontos, o time segue no grupo dos oito que vão à segunda fase do Paulistão. O Paulista tem 9 pontos e está momentaneamente em 12º.

Na quinta-feira, às 21h50, no Pacaembu, o Corinthians enfrenta o Mogi Mirim, em jogo adiado da quarta rodada. No domingo, às 16 horas, novamente no Pacaembu, o time encara o clássico contra o Santos. Na véspera, às 19h30, o Paulista visita o Santo André, no Bruno José Daniel.

O JOGO - Sofrendo com a temperatura acima dos 30°C, as duas equipes começaram o jogo em Jundiaí em ritmo mais lento. Mais acostumado com o campo, e disposto a sair do jogo com a vitória, o Paulista teve mais iniciativa durante boa parte da primeira etapa. A equipe de Jundiaí chegou até a acertar a trave de Júlio César, em chute de longe de Rone Dias, aos 15 minutos.

Apesar de ter melhorado no setor ofensivo após o tempo técnico exigido pelo calor, o Corinthians continuou assustando sua torcida toda vez que tentava fazer a linha de impedimento. Na frente, Danilo, Ramírez e Liedson mostraram rápido entrosamento. Os três tiveram chance de concluir ao gol com perigo, ou de oferecer as jogadas aos companheiros.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, um novo susto para a torcida do Corinthians, quando Barboza arrancou pelo meio, entrou na área driblando e mandou uma bomba que explodiu na trave.

Na medida que o tempo ia passando, o desgaste dos jogadores também pesava. A marcação quase sempre levava vantagem sobre o ataque, tanto para um lado quanto para o outro. Apesar de continuar sendo o destaque do time, Liedson desta vez não conseguiu garantir a vitória do Corinthians.

No último minuto de jogo, o goleiro Cristiano - que já vinha sendo o destaque do Paulista - ainda salvou seu time na batida de Morais, de dentro da pequena área.

FICHA TÉCNICA

Paulista 0 x 0 Corinthians

Paulista - Cristiano, Weldinho (Sidnei), Eli Sabiá, Rodrigo Sabiá e Guigov; João Paulo, Baiano, Fábio Gomes, Rone Dias (Vanderlei); Diego Barboza e Hernane (Fabiano). Técnico - Wagner Lopes.

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Marcelo Oliveira; Ralf, Jucilei (Paulinho), Ramírez (Morais) e Danilo (Willian); Jorge Henrique e Liedson. Técnico - Tite.

Cartões amarelos - Cristiano e Fabiano.

Cartão vermelho - Paulinho.

Renda e público - Não disponíveis.

Árbitro - Márcio Henrique de Góis.

Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.