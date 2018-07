À espera do Palmeiras, Cuca curte tempo livre como atacante de Flamengo curitibano

Cuca continua dedicado ao futebol enquanto aproveita o período longe da carreira de técnico, papel que não ocupa desde o fim do ano passado. Em negociação com o Palmeiras e provável contratado para assumir a equipe na vaga de Eduardo Baptista, o campeão brasileiro de 2016 tem como a principal distração no tempo livre a atuação como goleador de um time amador de Curitiba.

O ex-meia retomou o expediente de atleta em função mais ofensiva dentro de campo. Agora ele é atacante do time do bairro onde mora na capital paranaense. O Flamengo de Santa Felicidade disputa ligas amadoras e tem o técnico como o principal componente do elenco da categoria para mais de 50 anos, apelidada de "Cinquentinha". Cuca é um dos destaques e goleadores do plantel.

Apesar da assiduidade nos compromissos esportivos, Cuca precisou se afastar dos colegas nas últimas semanas para cuidar de uma lesão na panturrilha. No time, tem como amigos de longa data e um primo, que atua como zagueiro. Quando não está no futebol, Cuca costuma passear de bicicleta pelo bairro ou viajar ao litoral do Paraná, onde tem residência. No bairro de Santa Felicidade, tradicional reduto italiano de Curitiba, moram vários parentes do treinador. Um dos empreendimentos comerciais da família Stival na região é uma padaria.

Segundo pessoas próximas a Cuca, o motivo familiar responsável pela saída dele do Palmeiras, em dezembro, já está resolvido. O técnico voltou a morar na cidade natal, Curitiba, com a família, tenta levar uma rotina discreta e procura comentar pouco sobre assuntos profissionais, até mesmo com amigos mais íntimos.