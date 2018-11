À espera do título, Palmeiras tenta igualar recorde de invencibilidade

Os passos finais em busca do título do Campeonato Brasileiro podem trazer nesta quarta-feira para o Palmeiras um feito importante para a campanha. O líder da competição recebe o Fluminense, no Allianz Parque, às 21h45, com a possibilidade de igualar o recorde de maior invencibilidade do campeonato na era dos pontos corridos.

Se não perder para a equipe carioca, o Palmeiras chegará à 19ª partida seguida sem derrota no Brasileiro. O mesmo número foi obtido pelo Corinthians no ano passado. O curioso é que a série alviverde começou no primeiro turno logo depois de uma derrota para o próprio Fluminense. O resultado negativo no Rio causou em julho a demissão do então técnico Roger Machado e a vinda de Luiz Felipe Scolari.

O longo tempo sem perder partidas pelo Brasileiro faz o elenco até esquecer para quem foi o resultado. O atacante Willian, por exemplo, confessou ontem na entrevista coletiva estar com dificuldade para se lembrar quem havia sido o último algoz. "Por tudo o que nós construímos e almejamos, é bom viver esse momento. Estamos preparados e felizes", afirmou.

Ganhar do Fluminense vai fazer o Palmeiras completar um turno inteiro invicto e conseguir ter tirado pontos de todos os outros times da competição. Além disso, vai aumentar a expectativa pela rodada de quinta-feira.

Se Inter e Flamengo não vencerem pelas duas próximas rodadas, bastará ao time alviverde derrotar o tricolor carioca e o Paraná, no domingo, em Londrina, para ficar com o título antecipado.

A proximidade da conquista já mexe com o elenco. Temas como contas para o título e projeções de pontos polarizam as conversas dos jogadores. "É normal esse tipo de pensamento e discussão entre os atletas. É muito mais prazeroso fazer isso do que fazer conta pra sair da zona de rebaixamento, com todo o respeito", afirmou Willian.

O cauteloso Palmeiras considera ter como obstáculo nas rodadas finais, como a motivação dos adversários em atrapalhar a campanha do principal candidato ao título. "As outras equipes também têm necessidade de vencer e é especial enfrentar o líder do campeonato, isso dá disposição maior, o Brasil inteiro está assistindo. Precisamos estar cientes disso,", afirmou o atacante.

Fluminense tenta impedir 'turno' perfeito do Palmeiras

Com a cabeça na Copa Sul-Americana, competição em que briga para chegar à final, o Fluminense breca a ansiedade e se concentra no Campeonato Brasileiro. Com desfalques importantes na defesa, o time carioca desafia o líder Palmeiras.

Na competição nacional, a equipe tricolor praticamente não aspira mais nada. Na décima posição, soma 41 pontos e precisa de duas vitórias para se confirmar matematicamente na Série A. No entanto, tem uma motivação extra. O Flu, curiosamente, foi a última equipe que venceu o Palmeiras na competição. Na ocasião, o time carioca bateu o rival paulista no Maracanã por 1 a 0, resultado que culminou com a demissão de Roger Machado do comando palmeirense.

Assim, o foco principal do time carioca se tornou o título da Copa Sul-Americana. A decisão da vaga à grande final será no dia 28 deste mês. Como perdeu o primeiro duelo por 2 a 0 para o Atlético Paranaense, o time carioca precisa de uma vitória por três gols para avançar à final.

Enquanto a decisão da competição continental não chega, o time do técnico Marcelo Oliveira tem problemas na zaga para o duelo com o líder do Brasileirão em que busca triunfar após três jogos sem vitória.

O capitão Gum está com um edema na panturrilha esquerda, o lateral-direito Gilberto segue afastado, Léo, seu substituto, tem um edema na coxa direita e Ibañez sentiu um desconforto muscular no treino da terça-feira e também não viajou à capital paulista.

Dessa maneira, Paulo Ricardo e Igor Julião, que foram titulares contra o Sport, devem seguir no time para ocupar as vagas de Gum e Léo. Para o lugar de Ibañez, Marcelo Oliveira tem a opção de colocar Frazan, ou abrir mão do esquema com três zagueiros e projetar a entrada de um meia ou um atacante. Sornoza, por outro lado, volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Sport pelo terceiro cartão amarelo.

Provável titular, Igor Julião celebrou a oportunidade que apareceu a ele. "Jamais imaginaria terminar o ano assim, até pela forma que cheguei aqui. Não passava pela minha cabeça. Trabalhei para que se a oportunidade aparecesse, eu pudesse cumpri-la. Às vezes, parece que a ficha ainda não caiu", disse o lateral.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari

FLUMINENSE: Júlio César, Igor Julião, Digão, P. Ricardo, Frazan e Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Sornoza; Everaldo e Luciano. Técnico: Marcelo Oliveira

Juiz: Braulio Machado (SC)

Local: Allianz Parque

Horário: 21h45

Na TV: Pay-per-view