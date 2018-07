'A esperança é a última que morre', afirma Roberto Carlos antes da decisão

SÃO PAULO - Experiente, Roberto Carlos sabe que o Corinthians está em situação complicada na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, mas acredita que o inesperado pode acontecer na última rodada da competição, neste domingo. "Vai ser um milagre se nós ganharmos [do Goiás] e o Guarani conseguir ganhar pontos do Fluminense. Só que a esperança é a última que morre."

O lateral-esquerdo diz já ter passado por várias situações semelhantes, e não se surpreenderá se mais uma vez acontecer algo diferente do que a maioria está esperando. "Futebol é um jogo e são 90 minutos. Já aconteceram tantas coisas neste esporte na minha vida que se no domingo acontecer de novo será mais uma."

Mesmo com o Guarani já rebaixado para a Série B do Brasileirão, ele acredita que os jogadores vão se esforçar muito. "Se eu fosse atleta do Guarani, daria o máximo nesta partida, todo mundo vai estar olhando. O jogador que fizer um gol importante pode estar em um time grande no ano que vem. É o jogo mais importante do ano para eles."

Estratégia para o triunfo. Como os confrontos em Goiânia e no Rio de Janeiro acontecerão no mesmo horário (a partir das 17 horas), Roberto Carlos não esconde que, mesmo dentro de campo, estarão atentos ao placar do outro confronto. E tem uma estratégia para pressionar os cariocas. "O bom seria a gente fazer o gol antes deles [do Flu], porque aí as pernar dos jogadores lá iriam tremer um pouquinho, ficariam sabendo que naquele momento estão atrás na tabela."

No entanto, mesmo se o título não vier, o lateral-esquerdo afirma que avaliará como positiva a temporada 2010, quando retornou ao futebol brasileiro após 15 anos. "O ano foi ótimo, não em relação a títulos, mas ao ambiente, o trabalho. Mas certamente vamos fechar com chave de ouro no domingo e depois a gente lamenta se o troféu não vier."

Pontos perdidos. Segundo ele, o Corinthians tem que lamentar tanto os pontos perdidos no Pacaembu com o empate por 1 a 1 diante do Vitória em Salvador na antepenúltima rodada. "Perdemos do Grêmio e do Atlético-GO em casa, estes pontos agora nos fazem muita falta. E contra o Vitória pressionamos muito, Iarley, Danilo e Elias tiveram chances de gol, mas a bola não queria entrar naquele jogo, uma pena."

Para Roberto Carlos, a dívida maior ficará do elenco com a torcida corintiana. "Se não ganharmos o campeonato, ficaremos devendo em 2010. Mas o torcedor sabe que honramos demais este escudo e não ganhamos por pouco. Na Libertadores, por exemplo, só perdemos um jogo e caímos fora."