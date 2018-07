A estratégia de Tite: explorar as laterais dos egípcios

O Corinthians deve explorar muito as jogadas pelas beiradas do campo. Isso porque a marcação pelas laterais é uma das maiores fragilidades do sistema defensivo do time egípcio. Na esquerda, por exemplo, o titular Moawad está machucado e o reserva Kenawi, que jogou na vitória por 2 a 1 sobre o Sanfrecce, domingo, mostrou sucessivas falhas de marcação. Foi pelo seu lado que saiu o gol de Sato.

No treino de ontem, Tite deixou o lateral Alessandro mais preso à marcação, mas ordenou que Paulinho avançasse pelo setor. O volante tabelava com Danilo, recebia a bola de volta na linha de fundo e a cruzava para o meio da área, onde estavam Emerson e Guerrero.

O lado direito do Al Ahly é mais perigoso. O lateral Fathi, de 28 anos, é a válvula de escape do time. O jogador, figura carimbada na seleção egípcia desde as categorias de base, é veloz e tem bom passe - foram dele as duas assistências para os gols contra o Sanfrecce. Mas por atacar muito ele costuma deixar espaços nas costas. É ali que Emerson vai jogar.