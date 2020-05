A exemplo de Flamengo e Botafogo, Vasco também demite colaboradores

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira à noite, a demissão de colaboradores por causa dos problemas causados pela pandemia do coronavírus. O clube publicou uma nota oficial em seu site.

O clube de São Januário repete a atitude de seus rivais Flamengo e Botafogo, que também já demitiram funcionários. O Fluminense é o único time grande do Rio a não dispensar colaboradores.

"Em um primeiro momento, no intuito de salvaguardar empregos, a Diretoria Administrativa optou por reduzir os vencimentos de alguns funcionários e suspender temporariamente o contrato de trabalho de outros, com base na Medida Provisória 936/2020, publicada no dia 1/04/2020. Lamentavelmente, diante das circunstâncias, foi preciso tomar medidas mais duras", disse a nota.

No fim do comunicado, o Vasco agradece aos funcionários "pelo profissionalismo" e afirmou que "tais medidas não seriam adotadas não fossem no intuito de assegurar a sobrevivência financeira do clube".