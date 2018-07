'A fé em Luis Henrique é total', diz Andrés Iniesta no Barcelona

Andrés Iniesta afirmou nesta segunda-feira, durante evento promocional realizado pelo Barcelona, que tem plena confiança no trabalho que está sendo realizado pelo técnico Luis Enrique, contratado após o final da temporada passada do futebol europeu para substituir o demitido Gerardo Martino.

O meio-campista destacou que o time vem trabalhando muito bem durante esta pré-temporada, lembrou que Luis Enrique "é um treinador exigente" e elogiou o fato de todas as atividades promovidas pelo comandante serem feitas com bola, sempre as mais admiradas pelos jogadores.

"Trabalhamos aspectos táticos que são mais amenos", disse o craque, para depois enfatizar: "A questão é que nós jogadores acreditamos no nosso técnico, e neste sentido a fé é total".

Iniesta falou sobre o novo comandante do time catalão ao também comentar a "temporada ruim" realizada pela equipe entre 2013 e 2014. E ao projetar esta próxima temporada, o meia exibiu otimismo ao exaltar a qualidade do atual elenco do Barça, que ainda contou com a chegada de reforços de peso, entre eles o atacante uruguaio Luis Suárez. Para completar, disse apostar que Neymar irá se firmar como nome de destaque após uma primeira temporada instável pelo time.

"Sempre é difícil se adaptar, mas acho que é um jogador muito jovem, importantíssimo em sua seleção e que portanto está acostumado a viver com essa pressão. Esperamos o melhor dele porque está preparado para ser uma referência no Barça", ressaltou.