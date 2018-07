'A felicidade de jogar a final é imensa', diz alemão Müller

Aos 24 anos, Thomas Müller já tem dez gols em Copas do Mundo, o que é algo realmente impressionante. Mas o que ele ainda não tem é o título mundial. Campeão de tudo no Bayern de Munique, o atacante sabe que está às vésperas da partida mais importante da sua carreira e está adorando cada momento. Ele espera que nada saia errado no domingo, contra a Argentina, no Maracanã.

"Eu ganhei a Liga dos Campeões com o Bayern, mas, se você colocar as coisas em perspectiva, verá que este aqui é o estágio mais importante na vida de qualquer jogador", disse Müller, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva em Santa Cruz Cabrália (BA). "Só há uma Copa do Mundo a cada quatro anos, então é claro que este campeonato é mais importante do que qualquer outro. A felicidade de jogar a final é imensa."

Para o goleador alemão, vice-artilheiro da Copa, com cinco gols (um a menos do que o colombiano James Rodríguez), o fato de o jogo ser no Maracanã aumenta o charme da decisão. "O Maracanã mudou muito, não é mais o mesmo dos anos 50 e 60, mas ainda é um lugar sagrado", enfatizou.

Artilheiro do Mundial de 2010 ao lado de David Villa, Wesley Sneijder e Diego Forlán, Müller não parece muito impressionado com a possibilidade de repetir a dose no Brasil. "Se eu fizer gols, significa que estarei ajudando a Alemanha a ganhar. Isso é o mais importante."