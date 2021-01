À frente de Espanhol e Alemão, Brasileirão é eleito o 3.ª campeonato mais forte do mundo

O Brasileirão está à frente dos Campeonatos Espanhol, Alemão, Português e Francês. Segundo ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), a disputa brasileira é a terceira mais forte do mundo, perdendo apenas para os torneios Italiano e Inglês, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Para elaborar o ranking, o IFFHS analisou o desempenho das cinco melhores equipes de cada país em competições nacionais e internacionais entre janeiro e dezembro de 2020. O Italiano, que conta com Juventus, Napoli, Milan, Inter de Milão, Roma e Atalanta acumulou 1.026 pontos, enquanto o Inglês, de Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Manchester City e Arsenal apareceu com 1.003.

Na sequência, surge o Brasileirão, com 964 pontos, à frente do Campeonato Espanhol, dos badalados Real Madrid e Barcelona, com 954 pontos; do Alemão, do poderoso Bayern de Munique, atual campeão da Liga dos Campeões, com 864 pontos; do Português, de Porto e Benfica, com 721; e ainda do Francês, do Paris Saint-Germain, das estrelas Neymar e Mbappé, campeão do mundo na Rússia.

Em seguida, aparecem outras três competições sul-americanas. À frente do Argentino, e em oitavo no ranking, está o Campeonato Paraguaio, com 610,5 pontos. Em nono estão os "hermanos", com 603, e por último o Equatoriano, com 579,5. O Brasileirão também deve performar entre os três primeiros no ranking do próximo ano. Isso porque Palmeiras e Santos decidem a final da Copa Libertadores e o vencedor garante vaga no Mundial de Clubes da Fifa.

Veja o ranking do IFFHS