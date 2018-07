'A gente mereceu vencer o tempo todo', ressalta Muricy

RIO - O São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 0 de maneira segura no Maracanã, neste domingo, quebrando a sequência de três empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o técnico Muricy Ramalho considerou que sua equipe mereceu amplamente a vitória e se mostrou satisfeito com o resultado. O São Paulo chega ao seu nono ponto e já frequenta a parte de cima da tabela.

"Realmente a gente teve um jogo que ganhamos e convencemos quem veio ao estádio do Maracanã. A gente mereceu vencer o tempo todo. O São Paulo se impôs. Pela maneira que o Flamengo vinha, iria faltar gente no meio de campo, aí a gente ganhou vantagem. O Ganso ficou livre nesse setor e os nossos volantes sabem jogar. Fizeram a diferença. Nosso time fez uma boa partida, soube jogar", reconheceu o treinador.

Ganso marcou os dois gols na vitória do São Paulo. Nas duas chences, o meia apareceu na área como se fosse um atacante de ofício.

No entanto, o técnico alertou que o time são-paulino ainda precisa melhorar em alguns pontos, principalmente na marcação. "A gente sofre um pouco na marcação pelos lados, por isso a gente botou o Paulo (Miranda) ali. O Pato é atacante e às vezes não tem essa cabeça de voltar para marcar", disse o comandante tricolor.