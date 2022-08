A história de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro: da Bahia para o mundo

Um fenômeno mundial dominou as redes sociais nos últimos meses. Longe dos gramados padrão Fifa, Uefa e afins, um jovem conquistou uma massa de fãs com seus vídeos mostrando gols no terrão, em campinhos mal cuidados de sua cidade: Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, soma 18 milhões de seguidores no Instagram, seduzidos por meio de seu carisma e qualidade no futebol.

"Receba!", a frase, que se transformou na marca registrada do jovem de 20 anos, rodou o mundo nos últimos meses. Ele a usa sempre depois de suas publicações nas redes sociais. Desde o primeiro vídeo postado no TikTok, no dia 25 de março de 2021, muita coisa mudou na vida desse baiano de sorriso largo e muito carisma, como dizem os que o conhece. Na cidade de Quijingue, no norte da Bahia, Iran começou a gravar vídeos de finalização, em um campo de terra batida. Isso se espalhou e, atualmente, ele é o influenciador de futebol com mais seguidores no mundo.

Leia Também Luva de Pedreiro grava vídeo com Khaby Lame, influenciador com mais seguidores no TikTok do mundo

Os chutes e gols impressionam até hoje. Mas o sucesso de Luva não se resume a isso. A começar pelo visual: as "luvas de pedreiro", que o jovem utliza para imitar os jogadores se protegendo do frio no inverno europeu, e as camisas de futebol, de times brasileiro ou internacionais, são destaques nos Reels, TikTok e Twitter.

Vasco, Paris Saint-Germain, Barcelona, entre outros clubes, já estiveram presentes nos vídeos do brasileiro. O primeiro time, inclusive, foi o motivo por trás de um dos primeiros sucessos nas redes. Torcida e clube cruzmaltino engajaram com a publicação do jovem, que esbanjava carisma com a camisa da equipe da segunda divisão.

As frases ditas após seus golaços nos vídeos também serviram para aumentar a procura pelo personagem. Elas ajudam a explicar o sucesso de Iran. Suas frases de efeito vão desde o “Receba!”, passando por “Obrigado, meu pai” e “O Melhor do Mundo” até os gestos das comemorações de Cristiano Ronaldo. Tudo isso moldou a personagem de Luva de Pedreiro, um rapaz simples e humilde, sem estudos, como ele mesmo disse uma vez, e fazer dele um dos influenciadores mais requistados do mercado. O mundo se abriu para ele em pouco mais de um ano.

Em 2022, influenciadores ao redor do planeta imitaram Iran. Suas falas foram traduzidas para diversas línguas - inglês, espanhol, italiano, francês - e seus vídeos reproduzidos e compartilhados milhões de vezes nas redes sociais por pessoas que nunca estiveram no Brasil. O próprio Instagram republicou em sua rede institucional um dos gols do Luva. O fato é que tudo aconteceu muito rápido na vida desse brasileiro natural de Quijingue (BA) e nascio em 7 de novembro de 2001.

Contratos e polêmicas do Luva de Pedreiro

Com o sucesso de suas produções, que viralizavam todos os dias na internet, Luva fechou um contrato para ser assessorado pelo empresário Allan Jesus, com experiência nesse ramo de agenciamento de influenciadores digitais e produtores de conteúdo. No início, seus seguidores observaram mudanças e novidades na vida do rapaz. Viagens para a final da Liga dos Campeões, em Paris, fotos e conversas com famosos - Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Felipe Massa e Camila Cabello -, camisas oficias de times europeus nos vídeos e uma marca de vestuário própria (a "Loja do Luva").

Entretanto, ao mesmo tempo em que Luva continuava gravando seus vídeos, sua qualidade de vida não mudava. Seguia morando na mesma cidade da Bahia, com sua casa precária e bastante simples. Após meses sob o agenciamento de Allan Jesus, Iran Ferreira denunciou seu empresário nas redes sociais. Ele descobriu irregularidades em seus contratos e nas publicidades que começa a fazer.

Segundo o colunista Leo Dias, do Portal Metrópoles, ele teria apenas R$ 7,5 mil nas suas contas bancárias pelos trabalhos feitos em 2022. Luva desabafou sobre a situação em junho, quando parou de gravar vídeos por um período. Em sua defesa, Allan Jesus afirmou que Iran tinha conhecimento sobre uma conta jurídica da empresa que eles abriram quando acordaram a parceria. O caso foi para os tribunais.

Jesus apontou que os contratos de publicidade somam cerca de R$ 2 milhões. "Nenhum pagamento foi feito até o presente momento", justificou o empresário em junho. Entre os acordos, Luva de Pedreiro assinou com Amazon Prime Video, Pepsi e montou uma loja com grife própria.

O caso teve repercussão na mídia nacional e internacional. Tanto Luva quanto Allan Jesus concederam entrevistas nesse período tentando explicar a situação e a parceria de ambos. O empresário, inclusive, tentou barrar seu ex-agenciado de se pronunciar, com liminares na Justiça, que foram derrubadas.

Com as polêmicas e o contrato com Allan Jesus rompido, Falcão, craque do futsal brasileiro, assumiu o papel de assessor do influenciador. Além disso, o novo agente denunciou que, tanto Iran quanto sua família, quando assinaram os contratos com Allan Jesus, eram analfabetos. Um dos compromissos do vínculo com o Luva é retomar seus estudos.

"RECEBA o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar! TODAS as decisões serão suas e da sua família, pois o que é pouco para um, pode ser muito para outro! Te apresento pessoas do bem e super profissionais que estarão no dia a dia com você e colocará tudo na mesa para que vocês decidam! Não somos seus donos, não temos cadeira cativa para nada, qualquer agência que tiver coisas boas para o Iran "Luva de Pedreiro" será bem-vinda! Seja bem-vindo, da forma e do jeito que VOCÊ DECIDIR!", escreveu Falcão em seu Instagram, no fim de junho.

Luva de Pedreiro ‘popstar'

Em junho, a coluna de Léo Dias também revelou que algumas ações de marketing foram negadas por Allan Jesus. Entre elas, estava um contato com Cristiano Ronaldo, craque do Manchester United e da seleção portuguesa. Com Falcão, a carreira de influenciador decolou, dentro e fora das redes sociais.

Viagens para o Rio, uma nova casa em Pernambuco, contato direto com os fãs e visitas a craques e estádios do futebol mundial marcam essa nova fase da vida do ‘popstar’ do Instagram e do TikTok. Nos últimos meses, Iran visitou o Museu da CBF, o Estádio Civitas Metropolitano, do Atlético de Madrid, na Espanha, e conheceu seus ídolos do esporte, como Ronaldo Fenômeno, que prometeu levá-lo para o Cruzeiro.

Além disso, o produtor de conteúdo assinou um contrato de exclusividade com a adidas, para se tornar embaixador da marca. Desde agosto, ele não pode ser fotografado usando camisas de outras patrocinadoras esportivas, como a Nike ou a Puma -, deixou de utilizar uniformes da seleção brasileira, do Vasco e do próprio Cristiano Ronaldo em seus vídeos. Outro contrato, que pode ser firmado nos próximos meses, envolve a gigante do cinema Marvel. Em seu Instagram, Iran deu um “gostinho” aos fãs da parceria, ao postar uma imagem do Homem-Aranha, super-herói da franquia.