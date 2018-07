Qual o melhor time da história do Campeonato Brasileiro de Futebol? O Inter de Falcão, o Palmeiras da Parmalat ou o São Paulo de Muricy? Dá para comparar equipes de épocas diferentes, que nunca jogaram entre si?

Para isso, seria preciso classificar em uma mesma escala as performances de todos os times em cada um dos 45 campeonatos nacionais – a despeito de as fórmulas de disputa serem muito diferentes entre si e de o número de equipes variar de apenas 20 a incríveis 94 na história do Brasileirão.

É o que o Estadão Dados fez. A História do Brasileirão em Números (HBN) é uma ferramenta online que incorpora uma metodologia inovadora para comparação de times de futebol. Ela adapta o método Elo que classifica jogadores de xadrez: um time ganha pontos quando vence, e perde quando é derrotado. Mas a quantidade de pontos ganhos ou perdidos depende da própria classificação, da qualidade do adversário e por quantos gols de diferença ganhou ou perdeu. Golear equipes fracas pode valer menos do que vencer um time mais forte por 1 a 0.

O Estadão Dados compilou 16.780 partidas dos 45 Brasileirões. São 130 clubes, do Ceará último colocado em 1971 ao Corinthians campeão em 2015, passando por equipes que mudaram de nome, como o antigo Malutrom. Os 130 protagonizaram 1.427 campanhas ao longo de 45 anos. Cada uma delas virou uma linha, com todos os seus altos e baixos, na ferramenta HBN.

Ao selecionar um time e observar suas linhas se destacarem no gráfico online, o usuário vê quantas participações aquele clube teve no Brasileirão e seu desempenho relativo aos outros times em cada campeonato, compara campanhas do clube ao longo tempo, vê quais foram os melhores e piores anos da equipe, em quantas e quais vezes o time cresceu ao longo da competição ou - ao contrário - em quais ele decaiu ao final. O usuário ainda pode dar um “zoom” para analisar em detalhe um campeonato específico.

Selecionando-se o Corinthians, por exemplo, descobre-se que o time campeão de 2015 teve a melhor performance entre as 43 campanhas do clube. Na escala do História do Brasileirão em Números, a equipe de Tite marcou 1.272 pontos e ultrapassou os 1.205 pontos do Corinthians campeão de 1999. Até então, o time de Rincón e Marcelinho era o recordista entre os corintianos.

Como foi possível comparar as duas campanhas, se o campeonato de 1999 teve fase de classificação, quartas de final, semifinal e final, enquanto o deste ano foi por pontos corridos? Porque, na metodologia do HBN, toda partida segue as mesmas regras de pontuação, não importa se é a primeira ou a última do campeonato, se é da fase classificatória ou a decisiva final.

Em 1999, o Corinthians teve um começo fulminante com sete vitórias seguidas, mas emendou um período de instabilidade, com várias derrotas em casa. Recuperou-se a tempo de terminar em primeiro a fase classificatória. No mata-mata, sua performance não foi espetacular: três empates, uma derrota e quatro vitórias. Bastou para ser campeão, mas o trecho final de sua curva no HBN acabou mostrando um crescimento pequeno.

Em 2015, o Corinthians começou com altos e baixos, mas logo embalou e desenhou a mais longa linha contínua e ascendente em 43 participações do clube. Partindo quase do mesmo patamar, o time de Tite chegou literalmente mais alto do que o de 1999. Foi o suficiente para essa ser a melhor campanha entre as 1.427 participações de todos os 130 clubes que disputaram o Brasileirão ao longo de 45 anos? Não.

O recorde no HBN continua sendo do Internacional de 1976, com 1.365 pontos. O time gaúcho foi bicampeão naquele ano, com Falcão regendo o meio-campo e Dario liderando a artilharia do campeonato. Ao bater o Corinthians na final, por 2 a 0, o Inter registrou sua 19.ª vitória em 23 jogos. Além do aproveitamento excepcional na campanha de 1976, o colorado já partira de um patamar alto, pois havia levantado a taça em 1975.

O Corinthians pode reivindicar o título de melhor performance, pois, mesmo não alcançando a marca do Inter, somou mais pontos ao longo do campeonato, já que partiu de um patamar inferior no começo da temporada? Também não. Essa façanha pertence ao Vasco campeão de 1997: saindo de apenas 887 pontos no HBN, somou 272 ao longo do campeonato. Não importa a régua, sempre haverá espaço para discussão sofre quem é o melhor de todos os tempos.