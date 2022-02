A importância do treinador no futebol brasileiro

Sylvinho foi demitido do Corinthians após nove dias do início da temporada e três partidas. Rogério Ceni é pressionado no São Paulo com apenas um ponto em nove em jogo. Abel Braga já ouviu as primeiras vaias no comando do Fluminense. A importância do trabalho de treinador no Brasil mudou, ganhou mais peso e muitos dirigentes ainda não perceberam isso. O resultado é a troca frequente de comando, gastos com rescisões, em alguns casos mais do que uma ao mesmo tempo, e dificuldade de acertar e montar um time competente.

Quem já se deu conta de que o trabalho não começa mais com um ou dois craques no elenco, mas sim com um bom técnico, está na frente. Isso também explica a insistência de times como o Flamengo, por exemplo, em encontrar treinadores fora do Brasil e com mais qualidades táticas, capazes de montar equipes organizadas em todos os setores. O Palmeiras acertou com Abel Ferreira, que trouxe essa mentalidade de estudioso para dentro da Academia e já ganhou duas Libertadores e agora tem a chance de faturar o Mundial de Clubes da Fifa. O Fortaleza se dá bem também com Juan Pablo Vojvoda. Não é uma questão de escolher estrangeiros, que fique claro.

Mas esses profissionais mais bem preparados não estão no Brasil, daí a necessidade de muitos dirigentes olharem para fora. Para a Argentina, Europa e outras praças onde o técnico é mais bem preparado e formado. O treinador brasileiro, quando perde o emprego, fica ao lado do telefone esperando uma chamada. Os técnicos estudiosos estão enterrando de vez aquele profissional que baseava suas orientações pelos seus sentimentos, quase sempre por frases motivacionais e discursos encontrados na prateleira da autoajuda. O futebol não tem mais espaço para ele.

Quando os jogadores eram melhores e tinham mais qualidade de jogo e técnica, o treinador tinha também seu trabalho facilitado por essas condições. Era mais fácil distribuir as camisas e passar uma ou outra orientação, afinal, o que falar para Pelé, Garrincha, Rivellino, Tostão, Sócrates, Romário, Ronaldo e tantos outros. Hoje, diante de elencos fracos e de jogadores mais comuns, medianos, embora esforçados, salvo raras exceções, o técnico tem de explicar tudo, até o posicionamento de cada um em campo. Tem de ensinar jogadas e tramas, com o risco de não ser entendido.

Pep Guardiola é um desses especialistas, pensador de esquemas táticos que acrescentam qualidades ao seus jogadores. É um estudioso dos rivais nos mínimos detalhes, sem medo de mudar posicionamentos quando ele não está sendo útel ao time. Há outros nesta condição. Mas no Brasil, há um buraco nesse sentido. O futebol brasileiro também peca pela rapidez das respostas. Um treinador que perde três partidas seguidas está ameaçado. Os dirigentes, em sua maioria, se tornam reféns da torcida por entender que ela lhe dará mais do que o treinador. Sylvinho foi demitido pela torcida do Corinthians, embora o presidente diga que ele tomou a decisão de "corrigir rotas".

Lá atrás, para o técnico espanhol Vicente Del Bosque, os resultados de campo não eram mera coincidência e o caminho para obtê-lo era muito mais trabalhoso do que se pensava. Ele disse isso dois anos depois de a Espanha ser campeã do mundo na Copa de 2010. "O nosso sucesso não é uma coincidência e tem origem em muitas coisas: na estrutura do futebol, nas academias e na formação dos treinadores. Os clubes espanhóis estão empenhados na formação de jovens treinadores. Antes, viajávamos para França, Rússia e Alemanha para procurar talentos nas suas academias", disse o selecionador ao site da Real Federação Espanhola de Futebol. O Brasil abriu os olhos para isso somente agora, mais de dez anos depois na disputa na África do Sul. Se é que abriu.

Nesse novo formato e na valorização do treinador, os dirigentes de futebol têm maior responsabilidade na escolha do profissional, mesmo que leve mais tempo para isso e gaste mais dinheiro. Ele começa a entender que o resultado vem. É preciso também fazer as mudanças nas horas certas, em fim de temporada, após avaliações e novos projetos dos clubes. Não dá mais, nessa nova ordem, para aceitar a contratação por impulso, a busca de comandantes que fizeram sucesso no passado e deixaram na agremiação laços de amizade, carinho ou qualquer sentimento nesse sentido, até mesmo gratidão. Pode dar certo, como Abel Braga no Inter. Mas geralmente o fracasso é o caminho.

O que está na mesa agora, principalmente com a SAF (Sociedade Anônima do Futebol), é mais profissionalismo. A decisão da escolha sai das mãos desses cartolas amadores e dá lugar a especialistas. Há um caminho a percorrer nesse sentido, mas a ideia vai sendo amadurecida.

Os jogadores passam a ocupar um nível mais abaixo na hierarquia do futebol. Já não são mais as grandes estrelas. Eles se transformaram em executores de funções, trabalhadores fiéis dentro de esquemas táticos e processos de trabalhos. Eles mesmo se deixaram chegar a esta condição. Uma frase dita em quase todas as entrevistas de campo no intervalo dos jogos confirma essa tendência: "vamos ver o que o professor vai nos falar agora no intervalo". Os atletas perderam sua condição de crítica e de entendimento do que está acontecendo dentro das quatro linhas, e passaram a ser paus mandados do chefe. Não são formados em nada e não se preocupam em ser melhores do que são. Falam mal, se comunicam mal e muitos não entendem sequer o que está em jogo. Tornaram-se presas fáceis para os treinadores e para as torcidas.