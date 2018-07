A Internazionale não para de decepcionar sua torcida em Milão SÃO PAULO - Depois de acompanhar a eliminação da equipe na Copa dos Campeões na terça-feira, o torcedor da Inter de Milão viu seu time tropeçar novamente, desta vez no Campeonato Italiano. Em casa, o clube azul e negro ficou no 0 a 0 com a Atalanta, com direito a pênalti desperdiçado pelo argentino Diego Milito no primeiro tempo e pênalti não marcado pelo árbitro a favor dos visitantes a dez minutos do fim do jogo.