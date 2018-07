'À la Leicester', Palmeiras pode ser campeão brasileiro pela TV

O Palmeiras pode ser campeão brasileiro no próximo domingo em situação parecida ao desfecho do último Campeonato Inglês, definido em maio deste ano. O Leicester só comemorou o título depois de ter entrado em campo. Os jogadores precisaram acompanhar à distância o tropeço do concorrente direto, Tottenham, para somente ao fim do empate do rival vibrarem com a conquista, roteiro que pode se repetir no próximo fim de semana.

A equipe paulista, dirigida pelo técnico Cuca, pode se garantir com o título caso vença o Botafogo no Allianz Parque, às 17h. No mesmo horário, o Santos, segundo colocado, precisa perder do Cruzeiro, no Mineirão. O outro resultado necessário é o que vai exigir atenção à televisão. A partir das 19h30, o Flamengo recebe o Coritiba no Maracanã e em caso de empate ou derrota carioca, o Palmeiras será o campeão.

A combinação necessária para o título coloca o Alviverde em situação inédita. O clube pode ser o primeiro da história do Brasileiro a celebrar a conquista sem estar em campo, mas sim de olho nas transmissão da TV. Caso os resultados dos outros jogos da rodada não favoreçam, o time pode ser campeão na rodada seguinte sem depender dos adversários. Para isso, bastará vencer a Chapecoense, no Allianz Parque.

No título inglês, o Leicester precisou esperar até o dia seguinte para vibrar com a conquista inédita. O azarão da temporada 2015-16 empatou com o Manchester United fora de casa no domingo e só foi ter a confirmação de que receber a taça na noite de segunda-feira. Foi preciso o Tottenham empatar em 2 a 2 com o Chelsea para o resultado ser confirmado. Os jogadores do Leicester chegaram a se reunir na casa do atacante Jamie Vardy para acompanhar o desfecho da disputa.