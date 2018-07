Se há hoje um esporte nacional de alto nível é o vôlei. Somos uma equipe quase imbatível, provamos na recente Olimpíada que estamos entre os maiores, e não é de hoje. Faz tempo o Brasil é talvez a grande potência do vôlei mundial. Por que então não consigo me entusiasmar com o vôlei? Claro que me entusiasmo com o resultado, com uma ou outra jogada conhecida, mas as sutilezas desse esporte me escapam completamente. Sei que há jogadas que não sigo, lances cruciais que não compreendo, mudanças que não acompanho e táticas sobre as quais também passo em branco. Chego à conclusão que para realmente gostar de um esporte é preciso desvendá-lo em suas minúcias e, para isso é necessário tê-lo praticado.

Não importa se bem ou mal, mas é isso que me faz compreendê-lo e me faz um espectador incansável do futebol. O que mais prezo mesmo é o quase oculto, o detalhe aparentemente insignificante, a coisa que ninguém repara mas que, estou certo, revela e condensa toda a beleza do jogo. Às vezes me pergunto se não estamos perdendo um pouco da nossa capacidade de fruir inteiramente do jogo de futebol. Será que a falta de espaço, dos terrenos baldios que desapareceram, dos campos de várzea que sumiram, dos clubes que estão às moscas, vão tornar praticamente incompreensível esse esporte, já que ninguém mais joga, todos assistem? Será que aquelas lindas e lindos jovens dos telões das novas arenas, que aparecem olhando sempre para cima, onde está a câmera, ao invés de olhar para baixo, onde está o jogo, realmente veem o que alguém familiarizado com o futebol ainda vê?

Palmeiras x São Paulo jogavam na última quarta feira e a partida corria nervosa, movimentada, sem muitas surpresas. O lance certamente que deu mais o que falar foi o gol do Mina, todos se perguntando se houve ou não impedimento, por quantos milímetros o jogador estava impedido, se o nariz do Mina é suficientemente longo para estar em impedimento, etc. No meio daquela discussão e palpites, para mim, o lance do jogo foi outro, creio que pouco notado e logo esquecido. Um quase nada, um lance que não se presta maior atenção, a não ser se, como eu, se esteja sempre à espera dele.

O goleiro do Palmeiras, ou um zagueiro, bateu na bola, que chegou alta na altura da intermediária. Veio em direção de Zé Roberto. Ele, num movimento automático, matou a bola e fez o passe. Só isso. Assim descrito, o lance é atrozmente banal. Mas não foi. Foi uma matada magistral, feita com a naturalidade e classe dos grandes mágicos, num movimento rápido e espontaneamente elegante, com a incrível precisão que oculta a sofisticação e faz tudo parecer mais simples. Mas não para quem conhece.

Para quem viu milhares de jogadores tentando fazer a mesma coisa, no início confiantes, depois desesperados com a desobediência da bola. Zé Roberto mostrou, sem sequer se dar conta, num segundo, a arte de jogar bola em seu máximo requinte. Mas a arena não se mexeu, ninguém, pelo menos que eu tenha notado, sequer aplaudiu. O lance passou batido, afinal era um lance que não oferecia perigo.

Alguém, entre os narradores da partida, talvez um ex-jogador, talvez William, fez uma observação rápida. Mas logo passou e o jogo seguiu. Nem a crítica dá mais muita importância, ou também não tem mais olhos para decifrar a beleza quando ela passa tão rápida e fugaz. Curiosamente nos comentários depois do jogo, seguidos pelos jornais do dia seguinte, falava-se de Zé Roberto, não da matada, claro, mas do gol que ele perdeu.

Na minha opinião, gol qualquer um faz e qualquer um perde, matar a bola daquele jeito despreocupado, como se bola e pé fossem um só organismo, isso não é para qualquer um e não se vê a toda hora. Num mundo ideal a partida devia ser interrompida e o telão, ao invés das carinhas bonitas deveria reprisar, por vários minutos a matada do Zé Roberto