A mediocridade ganhou

Pensei que ia ver um grande jogo, que deveria opor duas maneiras distintas de ver futebol e jogar bola. Vi um jogo medíocre, chato, menor, de duas equipes iguais que viam o jogo de maneira idêntica. Terminou, como não poderia deixar de ser, num melancólico 0 a 0. O zero sempre foi sinônimo do nada, e nunca essa significação foi tão apropriada para o que fizeram Corinthians e Fluminense. Do Corinthians eu esperava mais ou menos o que fez. Minhas ambições repousavam no Flu. Mas não houve Flu.

Ou por outra, entrou em campo um time com uniforme igualzinho ao do Fluminense, que parecia em tudo o Fluminense, mas que não era o Fluminense. Antigamente, quando a várzea era vigorosa em São Paulo, era comum clubes de bairros adotarem os mesmos nomes dos grandes clubes da cidade. Era um tal de Palmeirinha do Carandiru, São Paulinho do Alto de Santana (existe até hoje), Portuguesa da Parada Inglesa e Corinthians em quase todos os bairros. Eram conhecidos pelos diminutivos porque sabiam que as glórias e a grandeza estavam nos verdadeiros Palmeiras, São Paulo, Corinthians.

O Fluminense que entrou em campo contra o Corinthians me lembrou desses clubes do futebol amador, como se impostores tivessem se apoderado do escudo, das cores e da legenda do time das Laranjeiras. Não só o Fluminense, mas há outros clubes na Série A disfarçados de grandes clubes, que foram no passado e que poderiam voltar a ser rapidamente, se tivessem coragem.

O Fluminense parecia ter. Contratou o único treinador brasileiro que devolve, ou instaura, grandeza nos times para os quais é contratado. Que respeita futebol grande. Que não se curva a qualquer adversário e parece detestar a humildade. Que prefere a honra, e cair de pé, ao resultado magro e modesto.

Fernando Diniz chegou e imediatamente modificou o Fluminense.

A torcida compreendeu e apoiou entusiasmada porque viu seu time recheado de jovens de Xerém enfrentar todos os adversários de igual para igual. O Fluminense se comportava da mesma maneira seja jogando contra o poderoso Flamengo, cheio de craques trazidos de todas as partes do mundo, o Cruzeiro, um dos elencos mais admirados do País, ou o CSA de Alagoas.

O modo de se fazer respeitado era não temer. E isso tem seu preço, pago com derrotas, às vezes inesperadas, mas sempre jogando bem, propondo o jogo, assumindo os riscos. O fato é que um dos maiores candidatos a ser rebaixado na opinião da maioria da crítica rapidamente passou a ser olhado com atenção e respeito. Não se pode viver só disso, porém. Se falta resultado, abala-se a própria segurança e a da torcida. É como se, no fundo, todos soubessem, e até torcessem, para dar errado. Como um pode estar certo e a maioria errada?

Milagres são de curta duração e o do Fluminense foi assim. Quando a torcida começou a exigir resultados que pareciam não vir mais, o clube não defendeu seu treinador, ao contrário. Nada se falou dos atletas que sairiam em plena temporada, dos atrasos dos salários, de um clube em sérias dificuldades disputando duas duríssimas competições, uma delas internacional. Não, o culpado era o treinador e sua maneira de jogar.

Que negócio é esse desses garotos de Xerém jogarem de igual para igual com qualquer um? Onde esse cara está com a cabeça de jogar com estilo, classe, passes certos e correr riscos? Que falta de humildade é essa? Vamos voltar à realidade, por favor. E a realidade vai ser essa que, a partir do jogo com o Corinthians, o Fluminense apresentou. “Organizado” e “marcando forte”, na defesa, humilde e modesto, como joga todo mundo que tem juízo no futebol brasileiro. Talvez escape do rebaixamento. Mas para ambições tão pequenas realmente não precisavam de Diniz. Venceu a mediocridade.