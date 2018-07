A menos de 50 dias da abertura da Copa, álbum vira febre entre os torcedores

SÃO PAULO - Não importa idade, na batalha pela figurinha rara, a interação entre colecionadores é constante e necessária. A menos de 50 dias da abertura da Copa do Mundo, a cena é comum: adultos se misturam às crianças a fim de alcançar o maior número de cromos do álbum oficial da competição. A febre de colecionar as fotos dos jogadores do Mundial voltou à tona no último dia 4, com o lançamento da edição 2014. Desde então torcedores de 120 países tentam completar todas as 75 páginas da publicação.

As vendas em bancas dos 649 cromos vão ocorrer até setembro deste ano, dois meses depois da final da Copa. O colecionador, depois, poderá adquirir as figurinhas faltantes diretamente com a Panini, empresa responsável pela publicação desde 1970. O serviço ocorrerá até dezembro. Para dar conta da alta demanda, a Panini iniciou a produção das figurinhas no dia 22 de fevereiro deste ano. O número total de unidades já impressas não foi divulgado pela empresa, cuja sede central é em Modena, na Itália.

No Brasil, toda a produção ocorre em Barueri, na Grande São Paulo. No local, há o processo de impressão, corte, intercalação e envelopamento. O Brasil é responsável pela distribuição do álbum e dos cromos em toda a América Latina. Nos outros países, o abastecimento fica sob responsabilidade da fábrica em Modena.

No total, mais de 8,5 milhões de álbuns foram impressos pela Panini na primeira tiragem. Desses, 6,5 milhões foram distribuídos gratuitamente em ações promocionais em bancas, escolas, parques, eventos, shoppings, lojas, empresas. O Estado também participou da promoção, nos dias 6 e 13 de abril, com a distribuição gratuita da publicação.

A Panini está há 52 anos no mercado de figurinhas. A produção do álbum, segundo a empresa italiana, é iniciada dois anos antes da Copa do Mundo. O processo contempla um intenso trabalho de definição da relação dos jogadores e do conteúdo que faz parte da página de cada uma das 32 seleções.

ENCONTROS

Os colecionadores promovem diversos encontros pelo País. No Facebook, o maior grupo sobre o assunto já ultrapassou os 12 mil membros. Neste domingo, as trocas de figurinhas irão ocorrer em cinco grandes shoppings da capital paulista. Cada equipe tem 17 jogadores, além da campanha nas eliminatórias do Mundial e informações sobre as partidas na primeira fase do torneio.

A Panini incentiva as trocas e os eventos relacionados ao álbum e, em alguns casos, participa apenas como apoiadora institucionalmente. De acordo com a empresa, neste ano, existe a possibilidade de desenvolver um evento oficial, como forma de "celebrar toda a festa das figurinhas do álbum oficial."

LOCAIS DE TROCAS EM SÃO PAULO

SHOPPING TATUAPÉ

Praça de Alimentação

Horário de Início: 14h

SHOPPING ARICANDUVA

Ao lado da Kalunga

Horário de Início: 15h

SHOPPING CENTER NORTE

Praça de Alimentação

Horário de Início: 15h

SHOPPING ELDORADO

Praça Alimentação

Horário de Início: 15h

SHOPPING IBIRAPUERA

Praça de Alimentação

Horário de Início: 15h