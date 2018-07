A pedido de Abel, Fluminense vai atrás de Magrão O técnico Abel Braga só chega para comandar o Fluminense em junho, mas já conversa com a diretoria tricolor sobre possíveis reforços. O vice-presidente de futebol do clube, Sandro Lima, viajou para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para tentar a contratação do volante Magrão, do Al Wahda, indicado por Abel.