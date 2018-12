A pedido de Carille, Corinthians tenta trazer o lateral Uendel, do Inter

A pedido do técnico Fábio Carille, o Corinthians pode trazer de volta o lateral-esquerdo Uendel, hoje no Internacional, que teve passagem pelo clube paulista entre 2014 e 2016.

O jogador deixou o Corinthians para ganhar um salário mais alto no time colorado, onde foi titular em sua primeira temporada. Em 2018, se lesionou e perdeu espaço para Iago. A informação sobre o interesse do Corinthians foi divulgada inicialmente pelo site Meu Timão e confirmada pelo Estado.

A diretoria do Corinthians sondou o jogador com dirigentes colorados. Uendel chegaria para ser titular no clube paulista, já que Danilo Avelar perdeu espaço no final da temporada e a atual comissão técnica vê que ainda é cedo para colocar o jovem Carlos Augusto, de 19 anos, entre os 11.

Carlos Augusto foi convocado na quinta-feira pelo técnico Carlos Amadeu para representar o Brasil no Sul-Americano Sub-20. O torneio acontece no mês de janeiro, no Chile. “É uma sensação inexplicável representar o meu país em uma competição tão importante. É uma oportunidade única, que eu tenho que aproveitar muito bem, dar o meu melhor. Só tenho que agradecer a Deus e ao Corinthians por isso”, comentou o jogador.

A preparação começa no próximo dia 17, na Granja Comary, em Teresópolis-RS. A estreia da seleção brasileira está marcada para o dia 19 de janeiro, diante da Colômbia, no Estádio El Tenerife, em Rancágua.

O Corinthians anunciou cinco reforços para a próxima temporada até agora: o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro e os atacantes André Luis e Gustavo Mosquito. Além de Uendel, a diretoria tenta trazer o atacante Luan, do Atlético-MG, o meia Sornoza, do Fluminense, e o zagueiro Leandro Castán, do Vasco.