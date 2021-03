A pedido de Crespo, São Paulo acerta contratação de Benítez e pagará meia do Vasco em parcelas

O meia Benítez vestirá a camisa do São Paulo nesta temporada. O Tricolor acertou a contratação do atleta, que chega ao Morumbi para jogar por empréstimo até dezembro. Metade do valor da negociação já foi pago. O restante será quitado em duas parcelas adicionais. Envolvido na negociação, o Vasco, que tinha vínculo contratual vigente com o argentino, receberá em troca Paulinho Bóia.

Benítez chega ao São Paulo com a aprovação do técnico Hernán Crespo. Isso porque, entre 2016 e 2017, o meia trabalhou com o preparador físico Alejandro Kohan, que integra a comissão técnica do comandante em São Paulo. O meia será a quarta contratação do clube na temporada. O time já anunciou Bruno Rodrigues e Orejuela. O zagueiro Miranda também foi recrutado, mas seu anúncio ainda não foi feito de forma oficial.

Os detalhes finais da negociação foram costurados nesta segunda-feira, quando o atleta rescindiu o contrato com o Vasco sem que houvesse prejuízo financeiro para o clube do Rio. O jogador tinha vínculo com o Cruzmaltino até junho e ainda restava ao Vasco pagar cerca de US$ 90 mil (R$ 497 mil) ao Independiente, seu time de origem.

Benítez devolverá o valor dessa dívida ao clube carioca e ainda pagará R$ 1,5 milhão pela quebra de seu contrato. Ainda está incluso na negociação o empréstimo de Paulinho Bóia, revelado em Cotia. O acerto da negociação entre a cria da base tricolor e o Cruzmaltino é o que falta para o acerto entre Benítez e São Paulo.

O argentino disputou 33 jogos e marcou três gols com a camisa do Vasco na temporada passada. O acordo de empréstimo com o São Paulo possui opção de compra ao término do contrato. No Paulistão Sicredi 2021, o Tricolor acumula duas vitórias, um empate e uma derrota. O próximo confronto acontece diante do Palmeiras, que deveria ser no Allianz Parque, mas ainda não se sabe se o jogo acontecerá na data prevista e no local em decorrência da fase emergencial do Plano São Paulo, que suspendeu eventos esportivos no Estado, no combate à covid-19.