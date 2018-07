A pedido de Dorival, Santos afasta auxiliar Marcelo Fernandes

A diretoria do Santos afastou nesta terça-feira o auxiliar Marcelo Fernandes de suas funções no clube. O afastamento foi um pedido do técnico Dorival Júnior, que teria se desentendido com o auxiliar no domingo, quando o time venceu o Santa Cruz por 3 a 2, no Pacaembu, em São Paulo, em rodada do Brasileirão.

Um desentendimento entre o treinador e o ex-auxiliar teria sido o motivo do pedido de Dorival. A diretoria atendeu o técnico e pretende oferecer para Marcelo a função de consultor santista na preparação de um modelo de negócios de escolinhas do alvinegro na China. O clube não se manifestou oficialmente sobre esta mudança na comissão técnica.

Ex-jogador do clube, Marcelo foi campeão paulista de 2015 como treinador quando assumiu a função após a demissão de Enderson Moreira. Ele ingressara na comissão técnica santista em 2011, na companhia de Muricy Ramalho.