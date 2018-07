A pedido de Felipão, jogo do Fla sai do Mané Garrincha

RIO - A CBF confirmou na tarde desta segunda-feira que a partida entre Flamengo e Vitória, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá no Maracanã. O confronto estava inicialmente marcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas foi transferido para o Rio devido a um pedido do técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari.

Felipão demonstrou preocupação com o estado do gramado do Mané Garrincha, onde o Brasil enfrenta a Austrália no dia 7 de setembro, três dias depois do duelo entre Flamengo e Vitória. Segundo ele, o campo poderia ficar desgastado com a partida entre cariocas e baianos, o que prejudicaria o teste da seleção.

De acordo com informação divulgada no site da CBF, a mudança ocorreu para "disponibilizar o estádio (Mané Garrincha) para diversas montagens de instalações para a partida Brasil x Austrália".

O duelo diante do Vitória será apenas o quarto do Flamengo no Maracanã desde sua reabertura. Com dificuldade para chegar a um acordo com o consórcio que administra o estádio, o time carioca atuou por lá apenas nos clássicos diante de Botafogo e Fluminense, pelo Brasileirão. O terceiro jogo acontecerá nesta quarta, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.