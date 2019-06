A pedido de Luxemburgo, Corinthians deve emprestar o volante Richard ao Vasco

O Corinthians deve emprestar o volante Richard ao Vasco. O técnico Vanderlei Luxemburgo pediu a contratação do jogador que se destacou pelo Fluminense na temporada passada. O empréstimo deve ter validade até o final do ano.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Meu Timão. O empresário do jogador, Mário Marcondes, concedeu entrevista à Band e confirmou que o acordo está próximo de ser sacramentado. "Está bem encaminhado", disse.

Richard, de 25 anos, foi contratado pelo Corinthians em dezembro do ano passado e assinou contrato válido pelas próximas quatro temporadas, até o final de 2022. Ele chegou a ter algumas chances como titular no início do ano, mas decepcionou.

Depois que Ralf se recuperou de um problema físico, recuperou a posição e não deu mais chances para o concorrente. Com a recuperação de Gabriel, ficou como terceira opção. Richard também chegou a ser testado como segundo volante. Mas está atrás de Junior Urso, de Ramiro e agora o clube também conta com a opção de Matheus Jesus.

O volante estava desde a metade de 2017 no time carioca, sendo que foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o América Mineiro, na rodada final do Campeonato Brasileiro deste ano, resultado que evitou o rebaixamento da equipe à Série B.

A chegada ao Corinthians representou um retorno para Richard, pois o volante iniciou a sua carreira no futebol do Estado, pelo Comercial. Depois, passou por Atlético Sorocaba e Atibaia, antes de se transferir ao Fluminense.