A pedido de Roger, Palmeiras adquire novo software para análise

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira um reforço tecnológico. A pedido do técnico Roger Machado, o clube firmou um acordo com uma nova empresa de fornecimento de softwares para análise de desempenho. A novidade vai integrar o Centro de Inteligência do Palmeiras (CIP) para auxiliar nos estudos sobre o rendimento da equipe nas partidas.

A ferramenta, fornecida pela empresa equatoriana Kin Analytics, tem como principais funções se embasar em um algoritmo para calcular variáveis e métricas como, por exemplo, monitorar os tempos de recuperação de posse de bola da equipe, do quanto o time fica em determinado setor do campo, da participação do jogador na partida, entre outros itens.

Nos últimos anos o clube investiu bastante em tecnologia, ao criar o CIP, que fica dentro da Academia de Futebol. A estrutura está em uma sala repleta de monitores, onde os profissionais monitoram além dos próprios atletas, adversários e jogadores da Série B do Brasileiro, para captar talentos. São vistos de 15 a 20 jogos por semana e cada atleta que se destaca, ganha uma ficha na cor azul, enquanto os que chamam menos atenção, levam a cor amarela.