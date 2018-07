A pedido do técnico Leão, João Filipe promete se 'impor mais'

SÃO PAULO - Contratado em agosto, o zagueiro João Filipe surpreendeu, se destacou e logo se estabeleceu como titular da posição no São Paulo. Nas últimas semanas, no entanto, seu desempenho caiu e, desde a chegada do técnico Emerson Leão, no final de outubro, ele passou a ouvir algumas críticas. Entre elas, a de que precisava se impor mais em campo, o que o jogador prometeu fazer.

"Ele falou que eu tenho de me impor mais, para o adversário sentir, chegar mais forte, pois temos de conseguir este resultado. A equipe do Palmeiras também vem de resultado positivo e será um jogo difícil", declarou João Filipe, em entrevista ao site oficial do clube, já projetando o confronto deste domingo diante do Palmeiras, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro ponto que o zagueiro promete prestar atenção no clássico é em relação às jogadas de bola parada. João Filipe sabe que boa parte dos gols do rival no Brasileirão saíram de cobranças de falta e escanteio de Marcos Assunção e, por isso, pediu cuidado aos companheiros.

"O ponto forte do Palmeiras é a bola parada. Se anularmos isso, vamos tirar 50% das jogadas. Nosso time está alto e bem postado para conseguir cancelar esta força deles", ressaltou.

Com 56 pontos, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. A um ponto do Figueirense, quinto colocado, a equipe precisa vencer o Palmeiras para chegar em boas condições de obter o seu objetivo na rodada final, quando enfrentará o Santos, no dia 4 de dezembro. "Temos de ir com força total, pois será um jogo difícil e precisamos de um resultado positivo para seguir na luta por esta vaga na Libertadores", disse João Filipe.