A Portuguesa acredita na vitória diante do Corinthians

SÃO PAULO - Um bom resultado contra o Corinthians, nesta quarta, vai representar para a Portuguesa a superação definitiva da má fase deste início do Campeonato Paulista. De quebra, coloca o time do Canindé no grupo dos oito primeiros colocados.

A Lusa amargou duas derrotas nas últimas rodadas. Ocorre que o astral dos jogadores e do técnico Jorginho mudou completamente nos últimos dias. A confiança é tanta que no Canindé se fala com convicção na possibilidade de derrubar a invencibilidade do Corinthians no Estadual.

Jorginho deve escalar Gustavo na defesa, no lugar de Renato. Guilherme volta ao meio de campo para compensar a ausência de Boquita. Na lateral esquerda, com a ausência de Marcelo Cordeiro, é possível que Rai atue improvisado.

“O importante é o time manter a pegada, a força na marcação e chegar bem ao ataque”, disse Jorginho. “Vai ser um jogo difícil, mas a Portuguesa também pode dar trabalho. Depois desses dois jogos, conseguimos reparar alguns erros que vinham acontecendo. Claro que não jogamos o esperado, mas já conseguimos sentir uma evolução."

Esta semana, a Lusa contratou o meia Diego Souza, jogador revelado pelo Palmeiras na campanha do time de retorno da Série B para a elite em 2003.