'A Portuguesa tinha ciência do resultado', diz Rubens Approbato

SÃO PAULO - Rubens Approbato Machado foi presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de 2005 a 2012 e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (1992 a 2002) e também já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Experiente, o advogado fala sobre a situação envolvendo a Portuguesa e o que diz o regulamento.

"O regulamento diz que se o clube jogar com alguém que não tem condições, o time perde os pontos e pode receber uma multa de até R$ 100 mil. Em cima disso, a Portuguesa terá de se defender porque ela alega que não recebeu a intimação da punição, mas o código é explícito. O clube é convocado para o julgamento do processo e ele já fica ciente que vai ter de cumprir o que for determinado. A Portuguesa compareceu com um advogado, que fez a defesa e viu que o atleta foi punido com dois jogos. A punição tem eficácia imediata e já vale para o dia seguinte. A Portuguesa tinha ciência do resultado e, embora alegue que não foi comunicado da decisão, em nenhum lugar do regulamento fala que é necessário. Pelo contrário.

Como eu disse, eles já estavam cientes quando levaram um representante para o julgamento. Infelizmente, para a nossa querida Lusa, ela cometeu um erro muito grande e não vou julgar, claro, mas pelo que estou acompanhando na mídia, ela não tem justificativa e deve mesmo ser punida. Toda essa história só mostra que já passou da hora de os dirigentes aprenderem um pouco sobre direito esportivo ou se reforçar neste setor. Vejo falarem que vão perder no "tapetão", mas na verdade perdem por culpa deles."