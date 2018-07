À procura de novo técnico, Corinthians visita o Fluminene

Sem o técnico Tite, o Corinthians enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, às 20 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, sob o comando do auxiliar Fábio Carille. Mas este vácuo no comando deverá ser breve, segundo o próprio presidente Roberto de Andrade. "Quero o novo treinador no domingo." A lista de nomes é extensa. Alguns já foram descartados pelo dirigente, no entanto. É o caso do ex-treinador do time, Mano Menezes, vetado mesmo tendo boa aceitação em parte da diretoria.

"Respeito o Mano, mas não o quero, não é o perfil que busco nese momento", afirmou Andrade, sem meias palavras, ao ser perguntado da possibilidade de trocar um gaúcho por outro gaúcho. Mano estava na China, antes de ser demitido. Deixou o Cruzeiro no ano passado para se aventurar no futebol chinês. Não deu certo. Quem também foi pelo mesmo caminho é Luxemburgo.

Outros treinadores já formam analisados por dirigentes. Roberto tem boa relação com Oswaldo de Oliveira, do Sport, mas afirmou que não será isso que irá determinar quem será o novo treinador. Abel Braga, sem clube, seria uma outra opção. Mas ele encontra rejeição no clube por um episódio polêmico em 2007, quando ele era treinador do Internacional no empate contra o Goiás, resultado que contribuiu para o rebaixamento do Corinthians à Série B no Brasileiro.

Roberto de Andrade não descartou dar chance a treinadores menos experientes, como Eduardo Baptista, da Ponte Preta, ou Fernando Diniz, vice-campeão Paulista pelo Osasco Audax e que agora está no Oeste, disputando a Série B. “O Fernando Diniz é um grande nome também e vamos avaliar. Não tenho medo, é um treinador como outro qualquer. Se ninguém der oportunidade a um treinador jovem, como será?”, afirmou.

Carille não tem chance de ser efetivado, mesmo conhecendo bem o clube. Ele é auxiliar técnico desde 2010 e faz parte de uma comissão permanente. Tite chegou a comandar o último treino ontem à tarde e montou a equipe que encara o Fluminense. O time terá o retorno de Elias, que estava com a seleção brasileira na Copa América Centenário, nos EUA.

Outra novidade é mudança de posicionamento de Bruno Henrique, que volta a jogar como primeiro volante na vaga de Cristian, suspenso e que também está machucado. Na defesa, o paraguaio Balbuena, que também regressou da Copa América, virou titular, ocupando a vaga que pertencia a Felipe, que foi apresentado ontem como reforço do Porto. O Corinthians começou a rodada no G-4 do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, e espera se recuperar da derrota no clássico contra o Palmeiras. No domingo, o time jogará em casa contra o Botafogo e a diretoria agora estuda algum tipo de homenagem a Tite, embora o técnico já tenha se despedido do clube.

FICHA TÉCNICA

Fluminense: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Douglas, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Richarlison. Técnico: Levir Culpi.

Corinthians: Walter, Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique e Elias; Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel; Luciano. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Mané Garrincha, em Brasília.

Horário: 20h.

Na TV: Pay-per-view.