'Proposta chinesa por Lucas Lima foi baixa', diz presidente santista

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, descartou a proposta que um time chinês apresentou pela contratação do meia Lucas Lima, um dos principais jogadores da equipe em 2015. De acordo com o dirigente, a oferta está abaixo das expectativas.

"O Santos recebeu uma proposta muito baixa e o Lucas Lima não quer ir para a China. A proposta é a única que nos recebemos e não teve o menor interesse do Santos, muito menos do atleta. É uma proposta que não tem o menor cabimento. Realmente não tem que ser levada em consideração", disse o presidente.

Por outro lado, o agente do jogador, o empresário Wagner Ribeiro, havia considerado a proposta "maravilhosa", mas que considera difícil o jogador optar pelo futebol chinês. A prioridade é um grande clube da Europa.

Além de descartar a ida de Lucas Lima para a Chiana, Modesto reafirmou sua confiança na permanência de Marquinhos Gabriel, que também fez grande temporada e se tornou titular de Dorival Junior deixando Geuvânio no banco de reserva. Os direitos econômicos do meia pertencem ao Al Nassr, da Arábia Saudita.

"Nós temos a opção de compra por valor fixado e nós vamos exercer essa opção hoje. O valor pedido é de U$ 4 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões). Nós estamos enviando a carta hoje (terça-feira) para o Al Nassr", disse.