A quatro meses do fim da temporada, Palmeiras espera pelo surgimento de artilheiro

A temporada 2019 se aproxima do fim com o Palmeiras ainda sem saber quem é o grande nome do setor ofensivo. Em um ano de artilharia distribuída entre vários jogadores e com centroavantes sem se firmar no time titular, a torcida e o técnico Luiz Felipe Scolari aguardam a aparição de um protagonista para ajudar a equipe a ter um destaque individual que possa anotar os gols decisivos.

O goleador do Palmeiras no ano até agora não é um titular absoluto, muito menos um atacante. O meia Gustavo Scarpa anotou nove vezes na temporada. Logo atrás está Dudu, com oito. Durante o Campeonato Paulista, quem havia despontado como goleador havia sido Ricardo Goulart, que se despediu do clube para retornar ao futebol chinês.

Em anos anteriores, o posto de goleador do time no ano teve como donos jogadores com uma quantidade bem maior de gols marcados. Em 2018, por exemplo, Borja fechou a temporada com 20 tentos. No ano anterior, foi a vez de Willian terminar a temporada com 17 gols. Já em 2016, o grande destaque foi Gabriel Jesus, autor de 21 gols, dos quais 12 foram na campanha do título brasileiro.

A diretoria se mobilizou nos últimos meses para conseguir encontrar um goleador. O atacante Luiz Adriano veio do Spartak Moscou e estreou no domingo, contra o Bahia, com direito a usar a camisa 10. Na mesma época chegou ao clube Henrique Dourado, autor de 19 gols pelo clube na temporada 2014. Trazido por empréstimo, ele ainda não tem previsão de estreia.

⚽️⚽️⚽️ Bora ver como foram os 3 gols marcados pelo Verdão! Confira os melhores momentos na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/lGG2v6RBaX#AvantiPalestra pic.twitter.com/5VHTDwgipV — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 13, 2019

Destaque da equipe no último ano, o atacante Dudu é um dos candidatos a assumir o protagonismo na reta final da temporada para ajudar o clube a conquistar títulos. "A torcida cobra de quem sabe que tem condição de retribuir. Quando ganha, eu fico feliz, e quando perde eu tenho o mesmo sentimento deles. Eles sabem que eu batalho em campo, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Tem de ter tranquilidade, sem se deixar abalar", comentou o camisa 7 nesta quarta-feira.

O Palmeiras tem nesta temporada 65 gols em 42 jogos na temporada, uma média de 1,54 gols por jogo. O rendimento é inferior ao dos últimos quatro anos, quando a média palmeirense esteve acima de 1,6 por partida. Até o fim do ano, a equipe vai disputar ainda as retas finais do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Outra meta do clube no momento é reagir no Brasileiro. São cinco rodadas seguidas sem vencer. "A gente sabe que todos os times passam por este momento no Brasileiro, de oscilar. Agora estamos vivendo. É trabalhar no dia a dia para voltar a vencer no Brasileiro, porque as equipes encostaram. A gordura que o Felipão tanto pediu no começo nós perdemos", completou.