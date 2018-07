'A responsabilidade é toda nossa', diz Lucas sobre jogo com o ASA

O lateral-direito Lucas afirma que o Palmeiras tem a obrigação de vencer o ASA, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, com o mesmo nível de atuação do Campeonato Brasileiro. O rival do time alviverde neste mata-mata disputa a Série C nacional. "Vamos jogar do mesmo jeito, com muita intensidade, muita marcação.

A responsabilidade é toda nossa, assumimos isso, e é desta forma que vamos encarar. Vamos jogar para passar de fase", afirmou o jogador na chegada a São Paulo após o empate contra o Sport, por 2 a 2, no último domingo, ma Arena Pernambuco.

O Palmeiras busca uma vaga nas oitavas de final da competição. Na primeira partida, em casa, não saiu do 0 a 0, o que obriga o time a vencer ou empatar com gols para se classificar. O jogo será disputado em Londrina, no Paraná, pois o rival espera uma arrecadação maior para superar a crise financeira em que se encontra e assim optou por vender o seu mando de campo. Na Copa do Brasil de 2002, o Palmeiras foi eliminado pelo mesmo rival desta quarta-feira. O Palmeiras perdeu em Alagoas por 1 a 0 e ganhou o jogo de volta por 2 a 1, sendo eliminado pelo critério de gols marcados fora de casa.